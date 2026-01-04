राजगुरुनगरात बंद घर फोडले; ६८ लाखांचा ऐवज लंपास
राजगुरुनगर, ता. ४ : राजगुरुनगरजवळच्या होलेवाडीच्या हद्दीतील पाबळ रस्त्यावरील गदिया आडनावाचे व्यापारी कुटुंब घर बंद करून देवदर्शनाला गेले असताना त्यांच्या घरी भरदिवसा चोरी करून चोरट्यांनी ९७ तोळे सोने, ७७ तोळे चांदी आणि ५ लाख रुपये रोख मिळून ६८ लाखांचा ऐवज लांबविल्याची घटना शनिवारी (ता. ३) घडली. दोन चोरटे सीसीटीव्हीत चित्रित झाले आहेत.
खेड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार याप्रकरणी मोतीलाल कांतिलाल गदिया ( वय ५९) यांनी फिर्याद दिली आहे. पाबळ रस्त्यावर गदिया कुटुंबाचे महावीर मार्केट नावाचे किराणा दुकान आहे. शुक्रवारी रात्री आठ वाजता मोतीलाल आणि त्यांचा भाऊ सतीश हे त्यांच्या पत्नी, मुले, सुना व नातवंडे अशा संपूर्ण कुटुंबासह अक्कलकोट येथे देवदर्शनासाठी गेले होते. आपले घर कडीकुलुपांसह कडेकोट बंद करून ते गेले होते. शनिवारी दुपारी त्यांना शेजारी महिलेने फोन करून घराच्या दरवाजांची कुलपे तुटलेली असून दरवाजे उघडे असल्याचे कळविले. त्यानंतर त्यांनी राजगुरुनगरलाच राहणाऱ्या त्यांच्या बहिणीला व मेव्हण्यास घरी जाण्यास सांगितले. त्यांनी दरवाजे व कपाटांची दारे उघडी आणि सामान अस्ताव्यस्त पडल्याचे आणि चोरी झाल्याचे दिसून येत असल्याचे सांगितले. त्यानंतर ते अक्कलकोटहून रात्री घरी परतले. तेव्हा त्यांना घरातील सोन्याचांदीचे दागिने व रोकड चोरीला गेल्याचे निदर्शनास आले. सोन्याचे हार, माळा, मंगळसूत्रे, बांगड्या, सोनसाखळ्या, ब्रेसलेट, अंगठ्या, कानातील दागिने आदी ९७ तोळे आणि चांदीच्या ताट, वाट्या, ग्लास, नाणी इत्यादी ७७ तोळे ऐवज चोरीला गेल्याचे स्पष्ट झाले. तसेच रोख ५ लाख रुपयेही चोरीस गेले. हा ऐवज ६८ लाखांचा असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. रविवारी (ता. ४) सायंकाळी गदियांनी खेड पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली. पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपासास सुरुवात केली. चोर सीसीटीव्हीत दिसत असल्याने लवकरच सापडतील, असे पोलिस निरीक्षक सुभाष चव्हाण यांनी सांगितले.
अवघ्या ११ मिनिटांत केली चोरी
गदिया यांच्या इमारतीत चोरटे दुपारी बाराच्या सुमारास शिरले आणि अवघ्या ११ मिनिटांत बाहेर पडलेले सीसीटीव्हीत दिसत आहेत. एवढ्या कमी वेळात त्यांनी घराच्या दरवाजांची तीन दारे तोडून, घरातील तीनचार कपाटे उचकटून लाखोंचा ऐवज लंपास केला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.