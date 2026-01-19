राजगुरुनगरमध्ये रंगरेषांचा आविष्कार
राजगुरुनगर, ता. १८ : ‘सकाळ’च्या वतीने आयोजित केलेल्या चित्रकला स्पर्धेला येथील खेड तालुका एज्युकेशन सोसायटीच्या इंग्लिश मीडिअम स्कूलमध्ये विद्यार्थ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. पहिली ते दहावी इयत्तेतील विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभागी होऊन रंगरेषांचा आविष्कार करत चित्रे रेखाटली.
राजगुरुनगरबरोबरच खेड तालुक्यातील काही गावांतील विद्यार्थी या स्पर्धेत सहभागी झाले होते.उत्स्फूर्तपणे विद्यार्थी रंगाविष्कारामध्ये रमून गेले. तल्लीनतेने विविध रंगछटांनी चित्रे रंगवली. प्रतिभावंत विद्यार्थ्यांनी मनोवेधक चित्रकृती साकारल्या. आल्हाददायक वातावरणात, उत्साहात आणि शिस्तबद्धपणे स्पर्धा पार पडली. स्पर्धेसाठी केटीईएसच्या मुख्याध्यापक (माध्यमिक) मानसी मेदगे, मुख्याध्यापक (प्राथमिक) जॉन प्रसाद मुंदकथिल, कलाअध्यापक वैशाली बच्चे, मानसी शिवले, किसन गोपाळे, तृप्ती थिगळे, तेजश्री सातकर, शिक्षिका वासंती ताम्हाणे, वसुधा वाघचौरे यांनी परिश्रम घेतले.
