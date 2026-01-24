बुट्टेपाटील व्याख्यानमाला २६ जानेवारीपासून
राजगुरुनगर, ता. २४ : खेड तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित हुतात्मा राजगुरू महाविद्यालयात २६ जानेवारी ते १ फेब्रुवारी दरम्यान साहेबरावजी बुट्टेपाटील स्मृती व्याख्यानमालेचे आयोजन केल्याची माहिती व्याख्यानमाला समिती अध्यक्षा ॲड. राजमाला बुट्टेपाटील यांनी दिली.
व्याख्यानमालेचे हे २३वे वर्ष आहे. व्याख्यानमाला महाविद्यालयाच्या प्रांगणात दररोज सकाळी दहा ते साडेअकरा या वेळेत होणार आहे. व्याख्यानमालेचे पहिले पुष्प सोमवारी (२६ जानेवारी) वक्ते राहुल गिरी हे ‘कालचा वारसा आणि उद्याचा वारसदार - वर्तमान पिढीची जबाबदारी’ या विषयावर गुंफणार आहेत. प्रजासत्ताक दिनामुळे हे व्याख्यान सकाळी साडेआठ वाजता सुरू होईल.
मंगळवारी (२७ जानेवारी) ज्येष्ठ इतिहास संशोधक पांडुरंग बलकवडे हे ‘शिवरायांची अष्टक्रांती’ या विषयावर विचार मांडणार आहेत. बुधवारी (२८ जानेवारी) अभिनेत्री मृणाल कुलकर्णी या आपला कलाप्रवास उलगडून दाखविणार आहेत.
गुरूवारी (२९ जानेवारी) लेखक व शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी हे ‘श्रीमंत महाराष्ट्रातील गरीब महाराष्ट्र’ या विषयावर मार्गदर्शन करणार आहेत. शुक्रवारी (३० जानेवारी) दीपस्तंभ फाउंडेशनचे संस्थापक यजुर्वेंद्र महाजन हे ‘यशस्वी आणि चांगला माणूस घडण्यासाठी’ या विषयावर मनोगत व्यक्त करणार आहेत. शनिवारी (३१ जानेवारी) आध्यात्मिक वक्ते डॉ. चेतनानंद महाराज हे ‘जीवनाला वन्समोअर नाही’ या विषयावर विचार व्यक्त करणार आहेत. तर रविवारी (१ फेब्रुवारी) गायिका कार्तिकी गायकवाड ‘एक सुरेल मैफिल’ या विषयावर आपला सांगितिक प्रवास विद्यार्थ्यांना सांगणार आहे.
तालुक्यातील सर्व नागरिकांनी व माजी विद्यार्थ्यांनी व्याख्यानमालेचा आनंद घ्यावा, असे आवाहन ॲड. बुट्टेपाटील यांनी केले आहे.
