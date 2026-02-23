फोटो ग्रुपवर टाकल्याने लोखंडी रॉडने मारहाण
राजगुरुनगर, ता. २३ : कंपनीत कामावर असताना मोबाईल वापरत असल्याचा फोटो ग्रुपवर टाकल्याच्या रागातून कामगाराने फोटो टाकणाऱ्याला लोखंडी रॉडने जबर मारहाण केल्याची घटना राक्षेवाडी (ता. खेड) येथील वाफगाव रस्त्यावर रविवारी (ता. २२) संध्याकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी खेड पोलिस ठाण्यात गंभीर मारहाणीचा आणि धमकी दिल्याचा गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विशाल हिरामण तोत्रे (सध्या रा. राक्षेवाडी, मूळ रा. वडगाव पाटोळे, ता. खेड) यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार तोत्रे या हल्ल्यात जखमी झाले असून, अक्षय भगवान भांबुरे (रा. ढोरे भांबुरवाडी, ता. खेड) याने त्यांच्यावर हा हल्ला केला. भांबुरे हा कंपनीत मोबाईल फोन वापरत असल्याचा फोटो तोत्रे यांनी कंपनीच्या मनुष्यबळ व्यवस्थापकास पाठविला आणि कंपनीच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपवर प्रसिद्ध केला. याच्या रागातून भांबुरे याने वाफगाव रस्त्यावरील एका औषधाच्या दुकानासमोर तोत्रे असताना लोखंडी रॉडने त्यांच्या डोक्यावर दोन फटके मारले आणि डाव्या हाताच्या कोपरावर फटका मारला. तसेच, ‘यापुढे तक्रार केलीस तर जीवे मारून टाकीन’ अशी धमकी दिली. शिवीगाळ केली आणि दमदाटी केली. भांबुरे याच्यावर याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून तो फरारी आहे.
