राजगुरुनगवासीयांना दिलासा
राजगुरुनगर, ता. २७ : राजगुरुनगर नगरपरिषदेच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही करवाढ सुचविण्यात आलेली नसून २६ लाख शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. त्यामध्ये भूमिगत गटार योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी ३५ कोटींची तरतूद सुचविली आहे.
भीमा नदी स्वच्छता, कचरा, रस्ते यांसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. मात्र, विकास आराखड्यात प्रस्तावित केलेल्या विकासकामांसाठी पुरेशा निधीची तरतूद दिसत नसून पार्किंगसारख्या गंभीर प्रश्नासाठीही अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली दिसत नाही. राजगुरुनगर नगरपरिषदेचा सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकीय अर्थसंकल्पासाठी नगराध्यक्ष मंगेश गुंडाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नगरपरिषदेत बुधवारी विशेष सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. हा अर्थसंकल्प मुख्याधिकारी अंबादास गर्कळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली लेखा विभागामार्फत सादर करण्यात आला. तो सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. अनेक गरजेच्या बाबींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे, मात्र गावाच्या विकास आराखड्याची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने पावले टाकण्यास अजूनही नगर परिषद तयार नसल्याचे पाहावयास मिळत आहे. विकास आराखड्यातील विकासकामांसाठी आणि जागा संपादित करण्यासाठी लागणाऱ्या पैशांचा विचार अर्थसंकल्पात केलेला दिसत नाही. सांडपाणी व गटार व्यवस्थापन सुधारणा, पाणीपुरवठा योजनेची कामे, घनकचरा व्यवस्थापन व स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत उपक्रम, शहरातील मुख्य व अंतर्गत रस्त्यांची दुरुस्ती व डांबरीकरण, शहर सुशोभीकरण व हरित उपक्रम या बाबींवर अर्थसंकल्पात भर देण्यात आला आहे.
अर्थसंकल्प दृष्टीक्षेपात
महसुली जमा : २१.५१ कोटी
भांडवली जमा : १०१.२८ कोटी
एकूण अपेक्षित जमा : १२२.८० कोटी
महसुली खर्च : २१.४८ कोटी
भांडवली खर्च : १०९.४० कोटी
अखेरची शिल्लक : २६ लाख
अपेक्षित उत्पन्न
संकलित कर : ७.३८ कोटी
पाणीपट्टी : २.५० कोटी
बांधकाम विकास शुल्क : २.५० कोटी
नगरपालिका साहाय्यक अनुदान : २.५० कोटी
महत्त्वाच्या काही तरतुदी
नमामी चंद्रभागा अभियानाअंतर्गत भीमानदी स्वच्छता व संवर्धन : ५ कोटी
अधिसूचित विशिष्ट नागरी सेवा व सुविधा पुरवणे : १० कोटी
कचरा उचलणे व प्रक्रिया : १.२० कोटी
रस्ते बांधकाम : ५ कोटी
पाणीपुरवठा व विस्तारीकरण : १.५० कोटी
दिवे आणि विद्युत खांब : ५० लाख
पाणीपट्टी व वीज : १ कोटी ५० लाख
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.