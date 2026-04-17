राजगुरुनगर बॅंकेला २६ कोटींचा नफा

राजगुरुनगर, ता. १७ : राजगुरुनगर सहकारी बँकेने सरत्या आर्थिक वर्षात २६ कोटी ७४ लाखांचा उच्चांकी निव्वळ नफा मिळवला. आपला ढोबळ एनपीए ४.६३ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला, तर निव्वळ एनपीए ० टक्के राखण्यात यश मिळवले आहे. चाकण- शिक्रापूर रोड, कुरुळी आणि तळेगाव दाभाडे येथे बँकेच्या नवीन शाखा सुरू करण्याचा बँकेचा मानस आहे, अशी माहिती अध्यक्ष सागर पाटोळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
पत्रकार परिषदेस उपाध्यक्ष रामदास धनवटे, संचालक किरण आहेर, राजेंद्र सांडभोर, गणेश थिगळे, विजया शिंदे, राजेंद्र वाळुंज, दिनेश ओसवाल, विनायक घुमटकर, अविनाश कहाणे, समीर आहेर, सचिन मांजरे, विजय डोळस, महेश शेवकरी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी शांताराम वाकचौरे, सरव्यवस्थापक अमृत टाकळकर, सहसरव्यवस्थापक संजय ससाणे आदी उपस्थित होते.
राजगुरुनगर बँकेने आतापर्यंत ११८२ कोटींचे कर्जवाटप केलेले आहे, तर २०५६ कोटींच्या ठेवी गोळा केल्या आहेत. त्यामुळे बँकेचा एकूण व्यवसाय ३२३८ कोटींचा झाला आहे. सरत्या आर्थिक वर्षात बँकेने एकूण ९५ कोटींचे कर्ज वाटप केले, तर २४३ कोटींच्या ठेवी जमा केल्या. एकूण व्यवसाय ३३८ कोटींचा झाला. बँकेला उच्चांकी ५२ कोटी ६९ लाख रुपयांचा ढोबळ नफा झाला असून, तरतुदींनंतर निव्वळ नफा २६ कोटी ७४ लाखांचा उरला आहे. बँकेचा ढोबळ एनपीए ४.६३ टक्क्यांवर आला आहे. तसेच, तरतुदींनंतर निव्वळ एनपीए ० टक्के झाला आहे. पूर्वीच्या ४ लाखांऐवजी या आर्थिक वर्षापासून सभासदांचा ५ लाखांचा अपघाती विमा बँक घेणार आहे. यावर्षी बँकेने आकुर्डी शाखेचे स्थलांतर मोशी येथे करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच आळेफाटा शाखाही स्वमालकीच्या वास्तूत स्थलांतरित करण्यात येणार आहे.
