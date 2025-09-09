प्रशासनाकडून पुनर्वसन गावांच्या सुविधांची पाहणी
राजेगाव, ता. ९ ः राज्यातील पुनर्वसित गावांच्या विकासाला गती देण्यासाठी प्रशासनाने पावले उचलली आहेत. याच धर्तीवर राजेगाव (ता. दौंड) परिसरातील गावठाणामध्ये स्थलांतरित झालेल्या राजेगाव गावठाण, कोशिमघर आणि शिंगोबामाळ तीन पुनर्वसित गावांमधील सुविधांची पाहणी नुकतीच करण्यात आली.
पाटबंधारे विभागाचे सरताज मुल्ला, मंडळ अधिकारी महेंद्र भोई आणि ग्राम महसूल अधिकारी धनंजय डोंगरे त्यांच्या सहकाऱ्यांनी ही पाहणी करून गावातील सध्याची परिस्थिती आणि गरजा जाणून घेतल्या. या पाहणीमुळे अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या गावकऱ्यांच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत.
पाहणी दरम्यान, गावातील उपलब्ध आणि अनुपलब्ध सोयीसुविधांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. यामध्ये प्रामुख्याने पाणी, वीज, गटार व्यवस्था, अंतर्गत रस्ते, दवाखाना, सार्वजनिक शौचालय, मैदानाची जागा, स्मशानभूमी, चावडी, समाजमंदिर, बस स्थानक, पाणी टाकी, शेतजमिनीसाठीचे रस्ते आणि मुलांना खेळण्यासाठी मैदान अशा अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. विशेषतः बाजारपेठ आणि माळरानासारख्या काही महत्त्वाच्या सुविधांचा अभाव यावेळी प्रकर्षाने दिसून आला.
अधिकाऱ्यांनी गावकऱ्यांशी संवाद साधून समस्या जाणून घेतल्या. गावांमध्ये अनेक सुविधा असल्या तरी, काही ठिकाणी त्यांची स्थिती समाधानकारक नाही. काही ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याची सोय आहे, पण नळाला पुरेसा दाब नसल्यामुळे पाणी पुरवठा अनियमित असतो. काही अंतर्गत रस्त्यांची स्थिती खराब असून, पावसाळ्यात चिखलामुळे रहदारीत अडथळे येतात. तसेच, मुलांसाठी खेळण्यासाठी मैदान नाही. या सर्व बाबींची नोंद अधिकाऱ्यांनी घेतली आहे.
उपलब्ध आणि अनुपलब्ध सुविधांची माहिती एकत्रित करून त्याचा एक सविस्तर आलेख तयार करण्यात येणार आहे. हा अहवाल लवकरच जिल्हा पुनर्वसन विभागाकडे सादर केला जाईल. या अहवालाच्या आधारावर शासन गावांच्या विकासासाठी योग्य ती पावले उचलेल अशी अपेक्षा आहे. या पाहणीमुळे गावांच्या विकासाला चालना मिळण्याची शक्यता असून, लवकरच समस्यांवर तोडगा निघेल अशी गावकऱ्यांना आशा आहे. या प्रशासकीय कारवाईमुळे पुनर्वसित गावांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
