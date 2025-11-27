स्वामी चिंचोलीत संविधान दिनी विविध उपक्रम
राजेगाव, ता. २७ ः स्वामी चिंचोली (ता. दौंड) ग्रामपंचायतीच्या वतीने संविधान दिनाचे औचित्य साधत विविध उपक्रम घेण्यात आले. यावेळी विशेष ग्रामसभेत प्लास्टिकबंदी व निवासी मालमत्तेच्या थकबाकीवर पन्नास टक्के सवलत देण्याचा निर्णय बहुमताने घेण्यात आला. गावातील सार्वजनिक ठिकाणी वृक्षारोपण करण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला विस्तार अधिकारी प्रशांत बगाडे व लालासाहेब जंजीरे यांच्या हस्ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर व संविधान उद्देशिकेच्या प्रतिमेचे पुष्पहार घालून पूजन करण्यात आले. त्यानंतर संविधान उद्देशिकेचे सामूहिक वाचन झाले. या प्रसंगी ग्रामपंचायतीच्या वतीने कापडी पिशव्यांचे वाटप करण्यात आले. गावातील नवीन ग्रामपंचायत कार्यालयाचे लोकार्पण केले गेले. तसेच, वेळेत घरकुल बांधून पूर्ण करणाऱ्या लाभार्थ्यांचा सत्कार करण्यात आला. यानंतर एकल महिलांचे बचतगट तयार करण्यात आले. आतापर्यंत गावामध्ये एकूण १२१ लखपती दिदी घडल्याची माहिती ग्रामपंचायत अधिकारी स्वाती लोंढे यांनी दिली. यावेळी सरपंच पूनम मदने, उपसरपंच प्रकाश होले, सदस्या हिना शेख, पद्माकर कांबळे, परशुराम होले, चंद्रकांत होले, मच्छिंद्र मदने, अझहर शेख, शिवाजी शेंद्रे, ग्रामस्थ व महिला उपस्थित होते.
ग्रामपंचायत अधिकारी लोंढे यांनी कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक केले. मच्छिंद्र मदने यांनी आभार मानले.
