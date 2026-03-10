खडकी येथे विहिरीत पडलेल्या कोल्ह्याला जीवदान
राजेगाव, ता. १० : खडकी (ता. दौंड) येथील प्रज्वल किसन काळे यांच्या शेतातील विहिरीत पडलेल्या कोल्ह्याला वनविभाग आणि स्थानिक ग्रामस्थांच्या सतर्कतेमुळे मध्यरात्री सुखरूप बाहेर काढले. बचाव मोहिमेनंतर कोल्ह्याला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडून देण्यात आले आहे.
खडकी परिसरात रात्रीच्या वेळी विहिरीत कोल्हा पडल्याचे निदर्शनास येताच स्थानिक युवक सचिन काळभोर यांनी तातडीने वनविभागाला कळवले. घटनेचे गांभीर्य ओळखून वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी बारामती येथील बचाव पथकासह रात्री एक वाजता घटनास्थळी धाव घेतली. विहिरीची खोली आणि रात्रीची वेळ अशा आव्हानात्मक परिस्थितीत सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करून कोल्ह्याची सुटका केली. या मोहिमेत दौंडचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी राहुल काळे, वनपाल विकास वाघमारे, वनरक्षक अक्षय शितोळे, कर्मचारी शरद शितोळे आणि बारामती बचाव पथकाचे कांबळे यांनी सहभाग घेतला. यावेळी सचिन काळभोर, पंकेश काळभोर, यशराज काळभोर, संदीप काळभोर, राजेंद्र सकुंडे, पप्पू जगताप, सागर काळे, नितीन काळभोर, रोहित काळभोर, अनिल गुणवरे यांच्यासह ग्रामस्थांनी मोलाचे सहकार्य केले.
