बारामती वनविभागाकडून पर्यावरण प्रेमींचा सन्मान
शिर्सुफळ, ता. १२ : बारामती वन विभागाच्या माध्यमातून १ ऑक्टोबर ते ७ ऑक्टोबर या कालावधीत वन्यजीव सप्ताह दिन साजरा करण्यात आला. यादरम्यान सेवाभावी संस्था, पर्यावरण प्रेमींचा सन्मानपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला.
यावेळी वन्यजीव संवर्धनाबाबत जनजागृती, वन्यप्राण्यांचे महत्त्व, त्यांचे संरक्षण आणि त्यांच्यासाठी उन्हाळ्यात पाणी पुरवठा करण्याचे महत्त्व याविषयी नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यात आली. उन्हाळ्यात वन्य प्राण्यांची पाण्यासाठी भटकंती होऊ नये, यासाठी वनविभाग आपल्या परीने कार्य करत असते. वनविभागाच्या या कार्यासाठी बारामती तालुक्यातील अनेक विविध सेवाभावी संस्थांच्या माध्यमातून देखील उन्हाळ्यात वनक्षेत्रातील लहान मोठ्या कृत्रिम पाणवठे व तलावांमध्ये टँकरच्या साहाय्याने पाणी सोडून उन्हाळ्यात वन्यजीवांची तहान भागवण्यासाठी पुढाकार घेऊन मदत करत असतात. वन्यजीव सप्ताहानिमित्त पुणे वनविभागाचे उपवनसंरक्षक महादेव मोहिते, पुणे वनविभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक अतुल जैन, बारामती वनपरिक्षेत्र अधिकारी अश्विनी शिंदे यांच्या हस्ते सामाजिक संस्थांना, तसेच पर्यावरण प्रेमींना सन्मानपत्र देऊन सन्मानित करण्यात आले. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी बारामती वनपरिक्षेत्रातील अधिकारी व कर्मचारी यांनी विशेष परिश्रम घेतले.
