सावळला नवीन पशुवैद्यकीय दवाखान्याचे भूमिपूजन
शिर्सुफळ : ता : १३ : सावळ (ता. बारामती) येथे पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या नवीन इमारत बांधकाम कामाचे व माऊलीनगर अंतर्गत रस्ता करणे या विकास कामांचे भूमिपूजन शनिवारी (ता. १०) करण्यात आले.
सावळ, वंजारवाडी, जैनकवाडी, तांदूळवाडी, रुई या गावातील दुग्धव्यवसायिक व पशुपालक शेतकऱ्यांना आपल्या जनावरांच्या आजारांवर तत्काळ तपासणी करून उपचार, लसीकरण, कृत्रिम रेतन, गर्भ तपासणी, वांझ तपासणी व उपचार, पशुखाद्य व पोषणविषयक मार्गदर्शन तसेच आपत्कालीन सोईसुविधा गावातच उपलब्ध झाल्याने शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे. दवाखान्याचा सात हजार ७६५ पशुंना लाभ मिळणार आहे.
बांधकामाचे उद्घाटन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष संभाजी होळकर, बारामती तालुकाध्यक्ष संदीप बांदल, बारामती पंचायत समिती बांधकाम विभागाचे उपअभियंता प्रशांत मिसाळ, बारामती तालुका पशुवैद्यकीय अधिकारी नवनाथ नराळे, सरपंच तृप्ती जितेंद्र विरकर आदी उपस्थित होते.
हस्ते पार पडले.
यावेळी उपसरपंच चेतन आटोळे, दत्तात्रेय आवाळे, फक्कड बालगुडे, बाळासाहेब आटोळे, अनिल आवाळे, बाळासाहेब विरकर, सचिन आटोळे, मारुती आटोळे तसेच
ग्रामस्थ उपस्थित होते.
पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रात येणाऱ्या चार गावांतील मोठी जनावरे, लहान जनावरे (शेळ्या/मेंढ्या) संख्या
गाव ............मोठी जनावरे............लहान जनावरे
सावळ............१,५०० ............२,१००
वंजारवाडी ............३५०............ २५०
जैनकवाडी ............ ७३५............१,३००
तांदूळवाडी............ ४५५, ............६५०
रुई ............२२५............ २००
08731
