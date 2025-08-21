चोपडजला एक एकर उसाला आग
सोमेश्वरनगर, ता. २१ : विजेच्या खांबावरील बिघाडामुळे ठिणग्या उडाल्याने चोपडज (ता. बारामती) येथील दिलीप रामचंद्र गाडेकर यांचा तेरा महिन्यांचा एक एकर ऊस गुरुवारी (ता. २१) आगीच्या भक्ष्यस्थानी पडला. याशिवाय ठिबक सिंचन प्रणालीही जळून खाक झाली. यामुळे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले.
चोपडज येथील गाडेकर यांचा गट क्रमांक ५४ मधे फुले २६५ या वाणाचा एक एकर आडसाली रोप लागवडीचा ऊस होता. शेतातून ३३ किलोवॉटची मुख्य वीजवाहिनी गेलेली आहे. विजेच्या खांबावर बिघाड झाल्याने आज दुपारी ठिणग्या उडाल्या आणि उसातील पाचटावर पडल्या. आगीने मोठे स्वरूप प्राप्त करताच आजूबाजूचे शेतकरी, शेतमजूर महिला आग आटोक्यात आणण्यासाठी धावले. काहींनी शेतीपंप चालू करून पाणी सोडले. या प्रयत्नात आजूबाजूचा पंधरा ते वीस एकर ऊस वाचला मात्र गाडेकर यांचा एक एकर ऊस ठिबक सिंचन प्रणालीसह जळाला. यामुळे शेतकऱ्याचे लाखो रुपयांचे नुकसान झाले आहे.
दरम्यान, २०२२ मध्ये त्यांचेच चुलते बापू लक्ष्मण गाडेकर यांचाही ऊस जळाला होता. वीजकंपनीकडे त्यांचा नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित आहे. ऊस जळीत होताच सोमेश्वर कारखान्याचे संचालक ऋषी गायकवाड यांनी भेट देऊन पाहणी केली. गावकामगार तलाठी, वीजकंपनीचे कर्मचारी यांनी पंचनामा केला आहे.
प्रा. बाळासाहेब जगताप म्हणाले की, आजूबाजूला असलेल्या शेतकऱ्यांमुळे अन्य शेतकऱ्यांचा ऊस जळीतापासून वाचला. वीजकंपनीने नुकसान
भरपाई तर द्यावीच. शिवाय वीजवाहक तारांचे झोळ काढून स्पेसर टाकावेत. वीजवाहिन्या दुरुस्त कराव्यात.
बहुधा पक्षी बसल्याने विजेच्या खांबावरील जंपमध्ये बिघाड होऊन आग लागली असावी. वीजकंपनीचे निरीक्षक येऊन पाहणी करतील. पंचनामा करून वरिष्ठ कार्यालयास आनुषंगिक कागदपत्रांसह नुकसान भरपाईचा प्रस्ताव सादर केला जाईल.
- एस. व्ही. क्षीरसागर, कनिष्ठ अभियंता, वीजकंपनी
