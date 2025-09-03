पुणे
बारामतीतील तिघांची नासा भेटीसाठी निवड
सोमेश्वरनगर, ता. ३ : नासा व इस्रो भेटीसाठी सांगवी (ता. बारामती) जिल्हा परिषद शाळेच्या भास्कर तावरे व सोहम टेंबरे या दोन विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील दोन शाळांच्या शिक्षकांना विद्यार्थ्यांसोबत जाण्याची संधी मिळणार असून यामध्ये याच शाळेच्या सुनीता खलाटे यांची निवड झाली असल्याचे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी बारामती येथे जाहीर केले. त्यांचे शिक्षणाधिकारी संजय नाईकडे, डाएटचे प्राचार्य नामदेव शेंडकर, गटशिक्षणाधिकारी नीलेश गवळी यांनी अभिनंदन केले आहे. यानिमित्ताने मुख्याध्यापक संजय गायकवाड, मारुती जगताप, खलाटे, संतोष पाथरकर व इतर शिक्षकांचेही कौतुक केले आहे.