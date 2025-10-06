करंजेपूला शेतकऱ्यांनी अस्तरीकरणाचे काम पडले बंद
सोमेश्वरनगर, ता. ६ : नीरा डावा कालव्याचे करंजेपूल (ता. बारामती) येथील हद्दीत सुरू असलेले अस्तरीकरणाचे काम सोमवारी (ता.६) शेतकऱ्यांनी बंद पाडले. अधिकारी मंडळींसोबत झालेल्या चर्चेत जेवढे अस्तरीकरण करण्याचे ठरले होते त्यापेक्षा अधिकचे अस्तरीकरण सुरू केल्याने शेतकरी संतप्त झाले होते. यामुळे त्यांनी कंत्राटदार आणि अधिकारी यांना अक्षरशः धारेवर धरले आणि ठरलेल्यापेक्षा अधिकचे इंचभर काम केले तरी कुटुंबासह कालव्यात बसून राहू असा इशारा दिला आहे.
नीरा डावा कालव्याच्या करंजेपूल हद्दीत चारमोऱ्या, गेज (पाणीमापन स्थळ), एकमोरी व पूल अशा ठिकाणांवर प्रत्येकी शंभर मीटरच्या अस्तरीकरणाचे पाटबंधारे खात्याचे नियोजन होते. मात्र इंग्रजकाळात जेवढी दगडी बांधकामे (स्ट्रक्चर्स) होती तेवढ्याच ठिकाणी अस्तरीकरण करावे, अशी आग्रही मागणी केली होती. परंतु १३ सप्टेंबरला गेजच्या दोन्ही बाजूला प्रत्येकी शंभर मीटरच्या अस्तरीकरणाला सुरवात केली आणि शेतकऱ्यांनी काम बंद पाडले होते. यानंतर अधिकारी व काही ग्रामस्थ यांच्यातील चर्चेनुसार गेजच्या उत्तरेला इंग्रजकाळात होते तितके अस्तरीकरण करावे. गेजसुद्धा नवीन बांधावा आणि पस्तीस मीटरचे अस्तरीकरण करावे, अशा निर्णयावर आंदोलन थांबवले होते. परंतु आज संबंधित कंत्राटदाराने गेजच्या एकाच दक्षीण बाजूला तब्बल शंभर मीटरपर्यंतच्या अस्तरीकरणाला सुरवात केली. सकाळी काही वेळातच शंभरपेक्षा अधिक सामान्य शेतकरी जमा झाले. त्यांनी कंत्राटदारास घेराव घालत ठरल्यापेक्षा अधिक काम केल्याबद्दल जाब विचारला आणि काम बंद पाडले. यानंतर पाटबंधारे विभागाचे अधिकारी बाजीराव पोंदकुले यांनाही असंख्य प्रश्न विचारून धारेवर धरले. याप्रसंगी अप्पाजी गायकवाड, हेमंत गायकवाड, अनिल गायकवाड, कुणाल गायकवाड, राहुल गायकवाड, बंटी गायकवाड, धनंजय गायकवाड, सागर गायकवाड, नीलेश गायकवाड, अविराज गायकवाड, अभिजित गायकवाड, सुहास गायकवाड, विनोद गायकवाड आदी उपस्थित होते.
