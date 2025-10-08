‘सोमेश्वर’कडून दिवाळीसाठी प्रतिटन २२६ रुपये जमा
सोमेश्वरनगर, ता. ८ : ''सोमेश्वर''ने २०२४-२५ हंगामात गळीत झालेल्या उसाचे अंतिम बिल प्रतिटन २२६ रुपये प्रमाणे एकूण २५ कोटी रुपये सभासदांच्या बँक खात्यावर आज जमा केले. तसेच ऊसबिलातून कपात केलेल्या परतीच्या ठेवीवरील ४ कोटी रुपये व्याजही जमा करण्यात आले.
सोमेश्वर सहकारी साखर कारखान्याने आतापर्यंत प्रतिटन ३४०० रुपये इतका अंतिम दर नुकताच निश्चित केला होता. यामधून ३१७३ रुपये प्रतिटन इतकी एफआरपी हंगामातच अदा केलेली आहे. उर्वरीत २२७ रुपये प्रतिटनांमधून सोमेश्वर देवस्थानाच्या विकासासाठी प्रतिटन एक रूपया कपात केली जाणार असून २२६ रुपये आज सभासदांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आले. याशिवाय कारखान्याने रूपांतरीत ठेव, कारखाना विस्तारीकरण ठेव, डिस्टिलरी विस्तारीकरण ठेव अशा तीन परतीच्या ठेवी कपात केल्या होत्या. त्या तिन्ही ठेवीवरचे व्याजही दिवाळीच्या निमित्ताने आज अदा करण्यात आल्याची माहिती, कारखान्याचे अध्यक्ष पुरूषोत्तम जगताप व कार्यकारी संचालक राजेंद्र यादव यांनी दिली. दरम्यान, कार्यक्षेत्राबाहेरील गेटकेनधारकांसाठी ३२०० रुपये इतका अंतिम दर जाहीर केला आहे. त्यांनाही ३१७३ रुपये अदा केले होते. आता एक रूपया कपात करून उर्वरीत २६ रुपये प्रतिटन अदा करण्यात आले आहेत, असे उपाध्यक्ष मिलिंद कांबळे यांनी सांगितले.
खोडवा उत्पादकास प्रतिटन ३५५० रुपये अदा!
दरम्यान सोमेश्वर कारखान्याने ३४०० रुपये अंतिम दर दिला असला तरी पूर्वहंगामी उसासाठी प्रतिटन ७५ रुपये आणि खोडवा व सुरू हंगामाच्या उसासाठी प्रतिटन १५० रुपये प्रोत्साहन अनुदान दिले आहे. त्यानुसार ७६ हजार टन आडसाली उसास ३४७५ रुपये तसेच ४७ हजार टन सुरू उसापोटी व ३ लाख १२ हजार टन खोडव्यापोटी ३५५० रुपये प्रतिटन असा दर शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.
उसाला अनुदानासह मिळालेला अंतिम दर रुपयांत (प्रतिटन)
आडसाली ऊस.......३४००
पूर्वहंगामी ऊस .......३४७५
खोडवा व सुरू ऊस.......३५५०
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.