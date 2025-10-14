बारामतीतील इच्छुकांची झेडपीची तहान पंचायतीवर
सोमेश्वरनगर, ता. १४ : बारामती तालुक्यात निंबूत- कांबळेश्वर आणि पणदरे- मुढाळे हे साखरपट्ट्याचा प्रभाव असलेले जिल्हा परिषद गट खुले झाल्याने राजकीय धुळवड पहायला मिळणार आहे. इतर मागास प्रवर्गातील पुरुष उमेदवारांसाठी मात्र एकही जागा नसल्याने मातब्बर इच्छुकांना धक्का बसला आहे. दरम्यान, अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी एक महिला व एक सर्वसाधारण अशा पहिल्यांदाच दोन जागा मिळाल्याने त्या इच्छुकांची ‘दिवाळी’ गोड जाणार आहे. दरम्यान, अनेक इच्छुकांना झेडपीची तहान पंचायत समितीवर भागवावी लागणार आहे.
मागील जिल्हा परिषद निवडणुकीत सर्व सहा जागांवर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे उमेदवार मोठ्या मताधिक्याने निवडून आले होते. त्यावेळी ओबीसी उमेदवार विश्वास देवकाते यांना अध्यक्षपदाची संधी मिळाली होती. तत्पूर्वी संभाजी होळकर व भाऊसाहेब करे हे दोन्ही ओबीसी उमेदवार विक्रमी मतांनी निवडून येऊन बांधकाम सभापती बनले होते. यावेळी तालुक्यावर प्रभाव असलेले अनेक ओबीसी उमेदवार इच्छुक होते, मात्र एकही ओबीसी सर्वसाधारण आरक्षण पडले नसल्याने त्यांना धक्का बसला आहे. पंचायत समितीत मात्र तीन ओबीसींची इच्छा पूर्ण होणार आहे. सुपे- काऱ्हाटी गटात ओबीसी महिलेसाठी संधी आहे.
अनुसूचित जाती गटातील उमेदवारांमध्ये पुरुषाला नीरावागज- डोर्लेवाडी गटात, तर महिलेला गुणवडी- शिर्सुफळ गटात नामी संधी चालून आली आहे. अन्य इच्छुकांच्या आशेवर पाणी फेरले आहे. या गटांमध्ये छोट्या पक्षांना उमेदवार शोधण्यासाठी कसरत करावी लागणार आहे.
निंबूत- कांबळेश्वर गटावर सोमेश्वर कारखान्याचा, तर पणदरे- मुढाळे गटावर माळेगाव कारखान्याचा निर्णायक प्रभाव आहे. राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांचे प्रबळ नेते याच गटांत आहेत. भाजप व शिवसेनेचीही धडपड याच गटात आहे. त्यामुळे या दोन्ही ठिकाणी राजकीय धुमश्चक्री पाहायला मिळणार आहे. तर, कर्तृत्ववान महिलांना वडगाव निंबाळकर- मोरगाव गटाचा पर्याय खुणावत आहे.
गटरचनेत गावांचे तुकडे
गट- गणांच्या रचनेत गावांची तोडमोड करण्यात आल्याने इच्छुकांमध्ये नाराजी असून नव्याने तयारी करावी लागणार आहे. करंजे व बऱ्हाणपूर या ग्रुप ग्रामपंचायतींचे दोन भाग केले आहेत. लोणी भापकर तोडून मोरगावला, तर कांबळेश्वर तोडून निंबुतला जोडले आहे. टोकावरचे मळद नीरावागजला जोडले, तर रूई- सावळमधले सावळ काटेवाडीला जोडले आहे. कुरणेवाडी- माळवाडी या सख्ख्या गावांचे विभाजन झाले आहे.
सुपे गटात महिलाराज
सुपे- काऱ्हाटी जिल्हा परिषद गट ओबीसी महिलेसाठी राखीव असून, पंचायत समितीच्या आरक्षणातही सुपे व काऱ्हाटी हे दोन्ही गण खुल्या गटातील महिलेसाठी राखीव आहेत. त्यामुळे या गट आणि गणातील पुरुषांना अजून पाच वर्षे प्रतिक्षेत राहावे लागणार आहे.
गटनिहाय आरक्षण- सुपे-काऱ्हाटी- इतर मागासवर्ग महिला, गुणवडी- शिर्सुफळ- अनुसूचित जाती महिला, पणदरे- मुढाळे- सर्वसाधारण, वडगाव निंबाळकर- मोरगाव- सर्वसाधारण महिला, निंबूत- कांबळेश्वर- सर्वसाधारण, नीरावागज-डोर्लेवाडी- अनुसूचित जाती.
