नीरा ते मोरगाव रस्त्यावरील वाहतुकीत मोठा बदल
सोमेश्वरनगर, ता. २० : पुणे ग्रँड चॅलेंज टुर सायकलिंग स्पर्धेतील सायकलपटूंच्या सुरक्षिततेसाठी नीरा ते मोरगाव या राज्यमार्गाचे डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गुरुवारपासून (ता. २०) ते २ डिसेंबर या कालावधीत हे काम होणार असून, त्या कालावधीत सकाळी ८ ते रात्री ९ पर्यंत सर्व प्रकारची वाहतूक पर्यायी मार्गाने वळविण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत.
ग्रँड चॅलेंज टूर सायकलिंग स्पर्धेतील तिसऱ्या फेजमध्ये २२ जानेवारी २०२६ रोजी सासवड ते बारामती अशा मार्गाने स्पर्धक जाणार आहेत. यामध्ये समावेश असलेल्या नीरा- मोरगाव या २४ किमी रस्त्याचे नुकतेच काम झालेले असतानाही रस्त्याची पुन्हा दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे डांबरीकरणाचा अंतिम थर द्यावा लागणार आहे. यासाठी १२ दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे.
याबाबत वडगाव निंबाळकरचे सहायक पोलिस निरीक्षक नागनाथ पाटील म्हणाले की, ‘‘नीरा- मोरगाव मार्गावरील मोरगाव-चौधरवाडी फाटा ते सोमेश्वरनगर अशी मोठ्या प्रमाणात ऊस व अन्य वाहतूक होते. त्यासाठी तीन टप्प्यात वेगवेगळे मार्ग उपलब्ध केले आहेत, तर नीरा- मोरगाव किंवा मोरगाव- नीरा प्रवास वाल्हे- जेजुरी मार्गे वळविण्यात येणार आहे.’’
पर्यायी मार्ग पुढीलप्रमाणे
मोरगाव ते मुर्टी रस्त्याचे काम सुरू असताना, पर्यायी मार्ग- मोरगाव- लोणीपाटी- लोणीभापकर- कोऱ्हाळे बु- सोमेश्वरनगर.
मुर्टी ते चौधरवाडी फाटा टप्प्याचे काम सुरू असताना पर्यायी मार्ग- मुर्टी- वाकी- करंजे- सोमेश्वरनगर.
चौधरवाडी फाटा ते नीरा टप्प्याचे काम सुरू असताना पर्यायी मार्ग- चौधरवाडी फाटा- करंजे- सोमेश्वरनगर.
नीरा गावाहून मोरगावला जाण्यासाठी नीरा- वाल्हे- जेजुरी- मोरगाव हा मार्ग वापरता येईल.
