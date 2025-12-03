करंजेपूलमध्ये चाँदभाईंनी साकारले दत्तमंदिर
सोमेश्वरनगर, ता. ३ : करंजेपूल (ता. बारामती) येथील चाँदभाई राजेखान पठाण या दत्तभक्ताने गायकवाड कुटुंबाच्या उंबराच्या झाडाखाली स्वखर्चाने दत्तमंदिर साकारले आहे. गायकवाड कुटुंबानेही त्यांच्या भक्तीचा मान राखत जागा दिली आहे.
करंजेपूल हे गाव हिंदू-मुस्लीम एकता जपणारे गाव आहे. करंजेपूलचे ग्रामस्थ पिढ्यानपिढ्या प्रसिद्ध राजबक्ष पीरसाहेब दर्ग्याचा उत्सव हिंदू बांधवच पुढाकार घेऊन करतात. तर मुस्लीम बांधवही सोमेश्वर देवस्थानच्या यात्रेत सक्रिय सहभागी होतात. आता दत्त मंदिराच्या रूपाने ही एकता पुढे नेण्याचे काम चाँदभाई म्हणजेच दादा पठाण आणि इंदूबाई गायकवाड यांनी केले आहे.
दादा पठाण हे जीपचालक म्हणून सुमारे पंचवीस वर्षे काम करत आहेत. सध्या ते नीरा-बारामती मार्गावर प्रवासी वाहतूक करतात. करंजेपूल येथे राहायला आल्यानंतर त्यांनी गायकवाड यांच्या घरासमोर उंबराचे अनेक वर्षे जपलेले झाड पाहिले. त्यांनी इंदूबाई गायकवाड आणि त्यांचे पुत्र दादा गायकवाड यांना त्या उंबराखाली दत्ताचे मंदिर बांधण्यासाठी परवानगी मागितली. वारकरी संप्रदायास मानणाऱ्या गायकवाड कुटुंबीयांनी परवानगी दिल्यानंतर दादा पठाण यांनी स्वखर्चाने मंदिर साकारले आहे.
दादा पठाण म्हणाले, ‘‘लहानपणापासूनच दत्त महाराजांची भक्ती करतोय. गायकवाड कुटुंबानी, लोकांनी मंदिरासाठी साथ दिली.’’
इंदूबाई गायकवाड म्हणाल्या, ‘‘दादा एक दिवस आला, नि दत्त मंदिर बांधायचंय म्हणाला. आम्हाला कौतुक वाटलं आणि परवानगी दिली. त्याने त्याच्या मर्जीने हवे तसे मंदिर बांधून घेतले आहे.’’
