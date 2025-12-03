वाघळवाडीत ५८ जणांचे रक्तदान
सोमेश्वरनगर, ता. ३ : वाघळवाडी (ता. बारामती) येथील आरंभ सामाजिक प्रतिष्ठानच्या वतीने सोमवारी (ता. १) श्रीमद् भागवत कथा सप्ताहाच्या निमित्ताने आयोजित केलेल्या शिबिरात ५८ जणांनी रक्तदान केले. तसेच ११७ नेत्ररुग्णांची मोफत तपासणी करण्यात आली.
येथील मु. सा. काकडे महाविद्यालयाच्या आर. एन. शिंदे सभागृहात हा कार्यक्रम झाला. त्रिमूर्ती उद्योगसमूहाचे अध्यक्ष डॉ. रवींद्र सावंत व काकडे महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. देविदास वायदंडे यांच्या हस्ते शिबिराचे उद्घाटन झाले. एकूण ११७ नेत्ररूग्णांपैकी ४९ जणांवर मोफत उपचार करण्यात आले तर २८ जणांची बुधराणी हॉस्पिटलमार्फत मोफत मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया केली जाणार आहे.
दरम्यान, मंगळवारी सायंकाळी पाच दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा सोहळ्याचा समारोप झाला. यामध्ये गणेश महाराज कांगणे यांनी मार्गदर्शन केले. यावेळी शेतकरी कृती समितीचे नेते सतीश काकडे, संघाचे जिल्हा सहकार्यवाह कार्यकर्ते पोपट शिंदे आदी उपस्थित होते.
