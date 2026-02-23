वाघळवाडीच्या उपसरपंचपदी जितेंद्र सकुंडे यांची निवड
सोमेश्वरनगर, ता. २३ ः वाघळवाडी (ता. बारामती) ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदासाठी मतैक्य न झाल्याने अखेर सोमवारी (ता. २३) निवडणूक पार पडली. चुरशीने झालेल्या निवडणुकीत जितेंद्र चंद्रकांत सकुंडे यांनी उपसरपंचपदी बाजी मारली. सकुंडे यांनी मागील पंचवार्षिक कालावधीतही पाच वर्षे उपसरपंचपद भूषविलेले आहे. मावळते उपसरपंच तुषार सकुंडे यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त झालेल्या जागेसाठी सरपंच ॲड. हेमंत गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली निवड प्रक्रिया पार पडली. उपसरपंच पदासाठी जितेंद्र सकुंडे, अनिता दडस आणि निशिगंधा सावंत या तिघांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते. याप्रसंगी गुप्त मतदानपद्धतीचा उपयोग करण्यात आला. चुरशीच्या लढतीत सकुंडे आणि दडस यांना प्रत्येकी सहा अशी समसमान मते पडली. निशिगंधा सावंत यांना एक मत मिळाले. समसमान मते पडल्याने निर्णायक मतदानाचा अधिकार सरपंच ॲड. गायकवाड यांनी सकुंडे यांच्या बाजूने बजावला. त्यामुळे सकुंडे यांची निवड जाहीर करण्यात आली. प्रशासकीय कामकाज ग्रामविकास अधिकारी संजयकुमार भोसले यांनी पाहिले. दिलीप धुमाळ यांनी सहकार्य केले.
