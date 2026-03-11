शिक्षक सोसायटीच्या अध्यक्षपदी जगताप
सोमेश्वरनगर, ता. ११ ः बारामती तालुका शिक्षक को-ऑपरेटीव्ह सोसायटीच्या अध्यक्षपदी मीना हनुमंत जगताप यांची, तर उपाध्यक्षपदी संतोष तुळशीराम गाडेकर यांची बिनविरोध निवड झाली. तसेच, वसतीगृह समितीच्या अध्यक्षपदी संभाजी एकनाथ पवार यांची निवड झाली. सोसायटीचे अध्यक्ष जीवन शिंदे यांनी राजीनामा दिल्याने ही निवड प्रकिया पार पडली. शिक्षक संघाचे राज्याध्यक्ष बाळासाहेब मारणे यांच्या संकल्पनेनुसार महिला दिनाचे औचित्य साधून महिलेला अध्यक्षपदाची संधी देण्यात आली. दरम्यान, संस्थेच्या सचिवपदी संतोषकुमार शंकर राऊत यांची, तर लोकल ऑडीटरपदी राजू नरसिंग राऊत व दादासाहेब सोनबा जाधव, हिशोबनीस म्हणून अण्णा नामदास व उपसचिव म्हणून शफीक इनामदार आणि जालिंदर बालगुडे यांची फेरनियुक्ती केली. नवनियुक्त पदाधिकाऱ्यांचा जिल्हा परिषद सदस्य मंगेश जगताप, बाळासाहेब मारणे, ह. मा. जगताप आदींच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. याप्रसंगी तानाजी भोसले, नारायण निकम, बा. का. जगताप, गेनबा आगवणे, गजानन गाढवे, विशाल खरात, रा. ना. जराड, सुग्रीव शिंदे, नवनाथ कुदळे, बापू गावडे, कुसुम जाधव, वैशाली बालगुडे, वनिता जगदाळे, वैशाली जाधव उपस्थित होते.
05465
