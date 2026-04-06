‘एचटीबीटी’ बियाण्यांना अधिकृत द्या

सोमेश्वरनगर, ता. ६ : महाराष्ट्रात कपाशीच्या ‘एचटीबीटी’ बियाण्यावर बंदी घालण्याऐवजी सरकारने या प्रगत तंत्रज्ञानाला अधिकृत परवानगी द्यावी, अशी मागणी बारामतीतील शेतकऱ्यांसह शेतकरी नेते अनिल घनवट यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे.
पुणे येथे नुकतेच बियाण्यांबाबत शेतकऱ्यांनी कृषी आयुक्तांना निवेदन दिले आहे. कृषी आयुक्तांनी बियाणे रोखण्यासाठी समित्या नेमणे शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. राज्यात विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्रात कपाशीची मोठी लागवड होते. एचटीबीटी बियाण्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होऊन पीक उत्तम येते, असा दावा घनवट यांनी केला आहे. सध्या भारतात केवळ बोलागार्ड-१ व २ ला परवानगी आहे. मात्र, एचटीबीटीला मान्यता नसल्याने शेतकऱ्यांना निकृष्ट बियाणे मिळण्याची भीती निर्माण झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे या तंत्रज्ञानाच्या शिफारशीसाठी पाठपुरावा करावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री आणि कृषिमंत्र्यांकडे करण्यात आली आहे.
गुजरातमध्ये हे बियाणे राजरोस उपलब्ध असताना महाराष्ट्रातच कारवाई का, असा सवाल घनवट यांनी उपस्थित केला. स्थानिक कंपन्यांच्या दबावामुळे सरकार तंत्रज्ञानाला विरोध करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
बीटी कॉटनमुळे चांगले उत्पादन आणि भाव मिळत असल्याने सरकारने याला तातडीने परवानगी द्यावी व शेतकऱ्यांचे हित पाहावे)
- तुकाराम खोमणे, कापूस उत्पादक शेतकरी, ता. बारामती
