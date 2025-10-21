विद्युत रोहित्राचा प्रश्न म्हसोबाचीवाडीत मार्गी
शेटफळगढे, ता. २१ : म्हसोबाचीवाडी (ता. इंदापूर) येथील चांदगुडे वस्तीवरील वाढीव विद्युत रोहित्राचा प्रश्न मार्गी लागला आहे. त्यामुळे ग्रामस्थांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
यापूर्वी असणाऱ्या कमी अश्व शक्तीच्या रोहित्रावर विजेचा अतिरिक्त भार होता. त्यामुळे सतत वीज पुरवठा खंडित होत होता. यावेळी घरगुती वीज पुरवठ्यासाठी वाढीव शंभर केव्हीचे रोहित्र मिळावे, अशी मागणी कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांच्याकडे ग्रामस्थांनी केली होती. यानुसार भरणे यांनी याची तत्काळ दखल घेतली व जिल्हा नियोजन समितीतून चांदगुडे वस्तीसाठी वाढीव १०० अश्वशक्तीचे रोहित्र मंजूर केले. ते नुकतेच बसवण्यात आले. याशिवाय गावांसाठी आणखी वाढीव दोन शंभर अश्वशक्तीचे रोहित्र मंजूर करण्यात आली आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांत समाधानाचे वातावरण आहे.
01666
