आजीला फसवून नातवाने विकली जमीन
शेटफळगढे, ता. ८ : इंदापूर तालुक्यातील म्हसोबाचीवाडी येथील ८० वर्षीय ज्येष्ठ महिलेला शासकीय योजनेतून लाभ मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून जमीन लिहून घेऊन जमिनीची विक्री करीत ते पैसेदेखील काढून घेतल्याचा प्रकार घडला. या फसवणुकीत महिलेचा नातू देखील सहभागी होता हे स्पष्ट झाले आहे. त्यावरून याबाबत भिगवण पोलिसांनी नातवासह सहा जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
यामध्ये रमेश बबन चांदगुडे या म्हसोबाचीवाडीतील व्यक्तीसह तावशी (ता. इंदापूर) येथील नातू प्रीतम पांडुरंग मंडलिक, कळस (ता. इंदापूर) येथील कुलदीप पोपट रकटे, बारामतीतील ओम नागेश लोंढे, मळद येथील मयूर बापू रसाळ व काटेवाडी येथील सागर दादा भिसे या सहा जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. म्हसोबाची वाडी येथील वयोवृद्ध महिला गोदाबाई नानासाहेब चांदगुडे असे फसवणूक झालेल्या महिलेचे नाव आहे. भिगवण पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता २०२३चे कलम ३१८(४), ३(५) नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
गोदाबाई यांनी पोलिसांकडे दिलेल्या फिर्यादीनुसार, ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी म्हसोबाचीवाडी येथे त्या असताना नातू प्रीतम आणि त्याचे दोन मित्र म्हसोबाचीवाडी येथे आले व त्यांनी बारामतीतील शासकीय योजनेचे पैसे मिळणार असल्याचे खोटे सांगून बारामतीतील दुय्यम निबंध कार्यालयात घेऊन गेले. त्या ठिकाणी रमेश बबन चांदगुडे व त्याचे दोन ते तीन मित्र होते. नेमके कशाचे पैसे मिळणार आहेत, अशी विचारणा केली असता नातू प्रीतम मंडलिक आणि रमेश चांदगुडे यांनी सांगितले की, जवाहर रोजगार योजनेचे पैसे मिळणार आहेत. तसेच, ‘आमच्यावर विश्वास नाही का?’ असा प्रश्न विचारल्याने त्यांच्यावर विश्वास ठेवून आपण अधिकाऱ्यासमोर फोटो काढून अंगठा दिला, असे गोदाबाई यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे.
नातू प्रीतम मंडलिक याने, तुझ्या खात्यावर जवाहर योजनेचे पैसे जमा झाले आहेत, ते पैसे आपण बँकेत जाऊन घेऊ, असे गोड बोलून १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी घोलपवाडी येथील पुणे जिल्हा बँकेत व १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी शेटफळगढे येथील पुणे जिल्हा बँकेत नेऊन आपला अंगठा घेतला व खर्चासाठी दीड हजार रुपये दिले, असे गोदाबाई यांनी फिर्यादीत नमूद केले आहे.
म्हसोबाची वाडी येथील २९ गुंठे जमीन रमेश चांदगुडे यांच्या नावावर खरेदीखत करून दिली असून, साक्षीदार म्हणून कुलदीप पोपट रकटे, मयूर बापू रसाळ, ओम नागेश लोंढे व सागर दादा भिसे यांची नावे दिसून आली.
गोदाबाई यांच्या बँक खात्यावरील माहिती घेऊन भूषण चांदगुडे यांनी बँकेचे स्टेटमेंट काढले. तेव्हा ६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी रमेश चांदगुडे यांनी गोदाबाई यांच्या बँक खात्यावर २ लाख ४० हजार रुपये हस्तांतरित केलेले दिसत आहे. त्यानंतरही रक्कमा काढल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. आपल्या वयोवृद्धपणाचा व अडाणीपणाचा गैरफायदा घेऊन नातू प्रीतम मंडलिक, खरेदीदार रमेश चांदगुडे व त्याच्या साथीदारांनी चालू बाजारभावापेक्षा कमी किमतीत जमीन खरेदी करून रमेश चांदगुडे याच्या नावावर खरेदी करून घेतली आहे. त्यावरून संबंधित महिलेने संगनमताने आपली फसवणूक झाल्याची फिर्याद पोलिसांकडे दिली. त्यावरून पोलिसांनी वरील गुन्हा दाखल केला आहे.
