सोनवडी सुपे येथील तरुणांची आरोग्यदान चळवळ
सुपे, ता. २ ः देशातील उद्याचा युवक सुदृढ असावा यासाठी सोनवडी सुपे (ता. बारामती) येथील युवक द टुमारो ग्रुपच्या माध्यमातून व्यायामाविषयी जनजागृती करीत आहे. परिसरातील तरुणांचा व्यायामासाठी सहभाग वाढला आहे. आता तरी पुढे हाची उपदेश, नका करू नाश आयुष्याचा... हे संत तुकोबारायांचे वचन अंगीकारून येथील तरुणांनी नियमित व्यायामातून करीत आहेत. या उपक्रमाबद्दल तरुणांचे कौतुक होत आहे.
अलीकडे आहार- विहाराचे संतुलन बिघडल्याने लठ्ठपणा व आजाराचे प्रमाण वाढले आहे. तंदुरुस्त शरीर व सुदृढ आरोग्यासाठी व्यायामाची मोठी गरज आहे. वजन कमी करण्यासाठी शुल्क भरून सोशल मीडियाद्वारे व्यायाम करणाऱ्यांची संख्या वाढताना दिसत आहे. मात्र, या ग्रुपच्या तरुणांनी परिसरातील युवकांना व्यायामासाठी आवाहन करून विनाशुल्क व्यायामाचे सामुहिक धडे देत एक आरोग्यदान चळवळ सुरू केली आहे.
आजच्या ताणतणावाच्या, धकाधकीच्या जीवनात व्यायामाची मोठी गरज आहे. ग्रुपमधील तरुणांची व्यायामाची दिनचर्या केवळ शारीरिक तंदुरुस्तीपुरती मर्यादित नाही, तर मानसिक शिस्त, एकमेकांशी जुळलेली सुसंवादाची नाती आणि गावासाठी आदर्श ठरणारी एकजूट याचाही समावेश आहे. वेगवेगळ्या वयोगटातील तरुण एकत्र आल्यामुळे विचारांची देवाण- घेवाण होते. यातून सर्व धर्म समभाव, सामूहिक जबाबदारीचे भान वाढते, अशी माहिती विजय मोरे, महादेव वावगे यांनी दिली. गावातील तरुणांची ही एकत्रित धाव सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. सातत्य हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे, हे द टुमारो ग्रुपने सिद्ध केल्याची माहिती ग्रुपचे आधारस्तंभ भाऊसाहेब मोरे यांनी दिली.
पोलिस भरतीसाठी तरुणांची तयारी
या गावात गेल्या पाच वर्षांपासून व्यायामाची परंपरा जोपासली जात आहे. सुमारे २२ तरुणांनी एकत्र येऊन व्यायामाचा ध्यास घेतला आहे. भल्या सकाळी ठरलेल्या वेळेला युवक एकत्र येतात आणि व्यायाम सुरू होतो. व्यायाम, स्ट्रेचिंग, शक्तिवर्धक कसरती अशा विविध प्रकारचे व्यायाम करतात. दिवसाआड पाच किलोमीटर धावणे, चौथ्या रविवारी १० ते १५ किलोमीटरपर्यंत धावण्याच्या सरावाबरोबरच अन्य व्यायाम प्रकारही घेतले जातात. परिणामी, शारीरिक ताकद वाढून, रोगप्रतिकार क्षमता व मानसिक बळ वाढते. तसेच, पोलिस भरतीसाठीचा सराव काही युवक करीत असून, काहींनी आगामी मॅरेथॉनसाठी विशेष तयारी करत असल्याची माहिती दिली.
