कुतवळवाडीत आरोग्य शिबिराला प्रतिसाद
सुपे, ता. १० : कुतवळवाडी (ता. बारामती) येथे झालेल्या मोफत आरोग्य तपासणी शिबिरात १०१ महिला व पुरुषांची आरोग्य तपासणी करण्यात आली. मुख्यमंत्री समृद्ध अभियान अंतर्गत ॲनिमियामुक्त गाव अभियान राबविण्यात आले. जिल्हा परिषद, पंचायत समिती बारामती आरोग्य विभाग, ग्रामपंचायत कुतवळवाडी तसेच मयुरेश्वर मल्टीस्पेशालिटी रुग्णालय मोरगाव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र मोरगाव यांच्यावतीने नुकतेच हे अभियान राबविल्याची माहिती सरपंच रूपाली भोसले यांनी दिली.
या शिबिराचे उद्घाटन सरपंच भोसले, डॉ. विशाल देवकाते, डॉ. प्रमोद पवार यांच्या हस्ते केले. या अभियानांतर्गत महिलांची हिमोग्लोबिन, रक्तदाब, शुगर तपासणी, कान, नाक, घसा तपासणी, हृदयरोग तपासणी, ईसीजी काढणे आदी तपासण्या केल्या.
या आरोग्य तपासणी शिबिरासाठी कुतवळवाडी ग्रामपंचायतीमार्फत शुगर तपासणी यंत्र, आवश्यक औषधोपचार व साहित्य पुरविल्याची माहिती भोसले यांनी दिली. याप्रसंगी सोमेश्वर कारखान्याचे संचालक हरिभाऊ भोंडवे, माजी उपसरपंच भानुदास बोरकर, ग्रामपंचायत सदस्य अतुल कुतवळ, वेणूताई कुतवळ, दीपाली बोरकर, अरुण कुतवळ, लक्ष्मीकांत भोसले, ग्रामपंचायत अधिकारी अर्चना लोणकर, मोरगाव प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या डॉ. वंदना यादव, डॉ. मनिषा राठोड, मनिषा कुतवळ, भाग्यश्री कुतवळ आदी उपस्थित होते.
