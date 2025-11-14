अतिक्रमणाबाबत हरकत घेऊन काम थांबवा
सुपे, ता. १४ ः सुपे (ता. बारामती) येथील भुईकोट किल्ल्याच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाबाबत ग्रामपंचायतीने तातडीने काम थांबवून, हरकत देऊन, लवकर दावा दाखल करावा. ग्रामस्थांचा पाठिंबा आहे, अशी भूमिका शुक्रवारी (ता. १४) झालेल्या ग्रामसभेत ग्रामस्थांनी मांडली.
सरपंच तुषार हिरवे यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायतीच्या सभागृहात ही ग्रामसभा झाली. यावेळी भुईकोट किल्ला जागेबाबत चर्चा करण्यासह अन्य आठ विषयांवर चर्चा झाली. विषय वाचन ग्रामपंचायत अधिकारी सतीश बोरावके यांनी केले. अतिक्रमणाबाबत माहिती देताना सरपंच हिरवे म्हणाले की, ‘‘मोजणीच्यावेळी हरकत घेतली होती. दरम्यान, भूमी अभिलेख यांच्याकडे पत्राद्वारे हा विषय मांडला आहे. ग्रामपंचायतीच्या दप्तरी असलेली कागदपत्र, आणखी जुने काही कागदपत्र मिळाली आहेत. महसूल विभागाकडूनही काही पुरावे मिळाले आहेत. पुरातत्त्व विभागाकडून माहिती घेऊन दावा दाखल करत आहोत.’’
किल्ल्याच्या जागेवर झालेल्या अतिक्रमणाच्या निषेधार्थ गेल्या आठवड्यात गाव बंद ठेऊन निषेध व्यक्त करण्यात आला होता. काही व्यक्तींनी चुकीच्या कागदपत्रांच्या आधारे ऐतिहासिक जागेवर अतिक्रमण केले असून, हे अतिक्रमण तातडीने काढावे. भुईकोट किल्ला शिवकालीन वारसा आहे तो जपला पाहिजे, अशा प्रतिक्रिया ग्रामस्थांनी व्यक्त केल्या.
याप्रसंगी बारामतीचे नौडल अधिकारी आनंद खंडागळे यांनी महिला बालकल्याण योजनेविषयी व मुख्यमंत्री ग्राम समृद्ध अभियानासाठी ९२ मुद्यांवर एकजुटीने काम करावे लागणार असल्याची माहिती दिली. यावेळी बालविकास प्रकल्प अधिकारी अभिमान माने, संदीप काळे, श्रीकांत दणाणे आदी उपस्थित होते. अशोक लोणकर यांनी आभार मानले.
अवैध धंदे बंद करा
दरम्यान, चिकन व हॉटेलच्या कचऱ्यामुळे ग्रामस्थ त्रासले आहेत. भटकी कुत्री हिंस्र बनू लागल्याने त्यांचा बंदोबस्त करण्याची मागणी ग्रामस्थांनी केली. तसेच, गावातील अवैध धंदे बंद करणे, अनेक वर्षांपासून घरकुलाचे प्रश्न प्रलंबीत प्रश्न मार्गी लावणे, अशाही मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी झालेल्या चर्चेत संजय दरेकर, महादेव जगताप, दामोदर दरेकर, विलास वाघचौरे, सुयश जाधव, सुयश जगताप, संजय राऊत आदी सहभागी झाले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.