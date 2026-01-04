वढाण्याजवळ बिबट्याकडून घोड्याचा फडशा
सुपे, ता. ४ : वढाणे (ता. बारामती) गावच्या परिसरातील इनाम वस्तीजवळ बिबट्या सदृश प्राण्याने घोड्यावर हल्ला करून ठार केले. या परिसरात पहिल्यांदाच बिबट्याचा वावर आढळल्याने भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. वस्तीवरील एका विहिरीजवळ शनिवारी (ता. ३) मध्यरात्री बिबट्याचा वावर आढळून आल्याचे दृश्य सीसीटीव्हीत कैद झाले. वनविभागाच्या वतीने या प्राण्याच्या पायाच्या ठशांची माहिती घेण्याचे काम सुरु आहे. इनामवस्तीवरील बबन लकडे यांच्या घोड्यावर या प्राण्याने हल्ला केला. घोड्याच्या मानेवर हल्ला करून फरफटत नेऊन त्याच्या मागील भागाचे लचके तोडल्याची माहिती वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. दरम्यान, प्रादेशिक वनविभागाचे मोरगावचे वनपाल शितल बागल, वनरक्षक दयानंद अवघडे, वनसेवक जी. एन. भोंडवे, एस. पी. दिवटे, रेस्क्यू पथकाचे नचिकेत अवधाने यांनी घटनास्थळी जाऊन पाहणी केली. यानंतर घटनास्थळी कॅमेरे लावले असून, वनविभागाच्या वतीने परिसरात गस्त घातली जात असल्याची माहिती वनपाल बागल यांनी दिली.
