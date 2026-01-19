काळखैरेवाडीत आढळला अनोळखी महिलेचा मृतदेह
सुपे, ता.१९ : काळखैरेवाडी (ता.बारामती) गावच्या हद्दीतील खैरेपडळ वस्तीजवळ अज्ञात महिलेचा खून झाल्याचे सोमवारी (ता.१९) निदर्शनास आले. अज्ञात आरोपी विरोधात सुपे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून शोध घेण्याचे काम सुरू असल्याची माहिती बारामती विभागाचे अप्पर पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार यांनी दिली.
सुपे-शेरेचीवाडी रस्त्यालगत मोकळ्या जागेत २५ ते २७ वर्षांच्या महिलेचा मृतदेह सापडला. मृतदेहाची अद्याप ओळख पटलेली नाही. प्राथमिक माहितीनुसार अज्ञात कारणासाठी हा प्राणघातक हल्ला केल्याचे निदर्शनास आले आहे. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवण्यात आला आहे. आरोपी विरोधात सुपे पोलिस ठाण्यात खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीच्या शोधासाठी स्थानिक गुन्हे शाखेचे दोन व पोलिस ठाण्याचे तीन मिळून पाच पथके तपासासाठी रवाना केली आहेत. दरम्यान, घटनास्थळाला बारामती विभागाचे अपर पोलिस अधीक्षक गणेश बिरादार, उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. सुदर्शन राठोड यांनी भेट देऊन पाहणी केली. श्वान पथक व न्याय वैद्यक शास्त्रीय पथकाने भेट देऊन तपास सुरू आहे. सीसीटीव्ही फुटेज व अन्य दुव्यांच्या आधारे आरोपीचा शोध घेण्याचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुढील तपास साहाय्यक पोलिस निरीक्षक मनोजकुमार नवसरे करीत आहेत.
