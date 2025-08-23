मेडिकल चालकाची डॉक्टरला मारहाण
शिरूर, ता. २३ : आपल्या मेडिकल दुकानात रुग्णांना गोळ्या- औषधे घ्यायला पाठवीत नसल्याचा राग आल्याने एका मेडिकल चालकाने डॉक्टरला शिवीगाळ करीत पट्ट्याने मारहाण केली.
याप्रकरणी डॉ. आदिनाथ रामभाऊ शितोळे (रा. बाबूराव नगर, शिरूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर पोलिसांनी रवींद्र शिरसाठ (रा. बाबूराव नगर, शिरूर) याच्याविरूद्ध गुन्हा दाखल केला. मंगळवारी (ता. १९) डॉ. शितोळे यांच्या बाबूराव नगर येथील शितोळे क्लिनिकमध्ये हा प्रकार घडला. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शितोळे यांच्या दवाखान्याजवळ शिरसाठ यांचे मेडिकल असून, त्यांची ओळख आहे. मंगळवारी शिरसाठ त्यांच्या दवाखान्यात आला व रुग्णांना गोळ्या व औषधे घेण्यासाठी आमच्या मेडिकलमध्ये का पाठवीत नाही, असा सवाल केला. त्यावरून डॉ. शितोळे व शिरसाठ यांच्यात बाचाबाची झाली. त्यामुळे चिडलेल्या शिरसाठ याने शिवीगाळ, दमदाटी करीत लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. कमरेचा पट्टा काढून त्याने हातावर, पाठीवर मारल्याने डॉ. शितोळे यांना दुखापत झाली. या प्रकरणी फिर्याद दाखल होताच शिरसाठ फरार झाला. पुढील तपास पोलिस हवालदार उमेश भगत करीत आहेत.
