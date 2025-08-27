शिरूर गणरायाचे जल्लोषात आगमण
शिरूर, ता. २७ : शहर व परिसरात बुधवारी (ता. २७) जल्लोषी वातावरणात गणरायाचे आगमन झाले. शहरातील अनेक महत्त्वाच्या मंडळांमध्ये मानाच्या गणपतींचे उशिरापर्यंत प्रतिष्ठापना विधी चालू होते. ‘श्री’ च्या मूर्ती प्रतिष्ठापनेसाठी दुपारपर्यंत शुभमुहूर्त असल्याने बहुतांशी घरगुती गणपतींची दुपारपूर्वीच प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
यंदा गणेशोत्सवाचे सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करणाऱ्या हलवाई चौक गणेश मंडळाच्या गणपतीची गरुड रथातून मिरवणूक काढण्यात आली. पारंपारिक वाद्यांच्या गजरात निघालेल्या हलवाई चौकाच्या राजाचे शहरात ठिकठिकाणी जल्लोषात स्वागत झाले. परिसरातील महिलांना प्रतिष्ठापनेचा मान देण्यात आला. ‘शिरूरचा राजा’ ही बिरुदावली मिरविणाऱ्या मानाच्या आझाद हिंद गणेश मंडळाच्या गणपतीच्या मिरवणुकीसाठी फुलांचा रथ सजविला होता. चाळीसगावच्या आनंद ब्रास बॅण्डने वाजविलेल्या भावगीते आणि भक्तीगीतांनी मिरवणुकीत वेगळेच चैतन्य पसरले. प्रसिद्ध उद्योगपती प्रकाश धारिवाल यांच्यावतीने कुंभार आळीतील श्री विठ्ठल मंदिर मंडळाच्या गणपतीसाठी पाच किलो चांदीचा मुकुट अर्पण केला. या मुकूटासह या मानाच्या गणपतीची रात्री नऊ वाजता प्रतिष्ठापना करण्यात आली. शिवसेवा मंदिरातील मानाच्या गणपतीची विश्वस्तांच्या हस्ते प्रतिष्ठापना झाल्यानंतर प्रकाश धारिवाल यांच्या हस्ते आरती झाली. काची आळीतील जय भवानी मंडळाने रामरथातून गणरायाची मिरवणूक काढली.
रामलिंग रस्त्यावरील शिक्षक कॉलनीतील राजमाता गणेश मंडळाच्या गणपतीची रथातून मिरवणूक काढण्यात आली. टाळ-मृदंगांचा मधुर नाद आणि राम कृष्ण हरीचा गजर करीत सहभागी झालेल्या वारकरी मुली मिरवणुकीचे आकर्षण ठरल्या. ‘जय जिजाऊ, जय शिवराय’च्या घोषणा देत आणि भगवे झेंडे नाचवीत सहभागी झालेल्या युवकांमुळे मिरवणुकीत रंगत वाढली. ‘रडू नको बाळा, मी पाण्याला जाते’ या अभंग गायनामुळे अल्पावधीत प्रसिद्धीच्या झोतात आलेल्या शिवानी शिंदे हिच्या सहभागाने या मिरवणुकीत वेगळाच उत्साह भरला. तिने मिरवणुकीदरम्यान हा अभंग सादर करताना राम कृष्ण हरीच्या नामासह सर्वांनाच ठेका धरायला लावला. मंडळाचे संस्थापक शरद संपतराव पवार, युवा नेते सनी जाधव, उत्सव प्रमुख आदित्य मेनसे, वरुण पवार, तेजस कौठाळे, ऋषिकेश दिवटे, प्रतीक मचाले, श्रेयस शेटे, यश पाटील, ओमकार जाधव, तेजस निचित यांच्यासह तरुण कार्यकर्ते मिरवणुकीत मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
शहर व परिसरात गणेश मूर्ती विक्रीचे सुमारे ३५ स्टॉल लागले होते. या स्टॉलवरून गणरायाच्या छोट्या-मोठ्या मिळून आठ ते दहा हजार मूर्ती विक्रीसाठी उपलब्ध होत्या. शिरूर शहरात तालुक्याच्या ग्रामीण भागाबरोबरच पारनेर व श्रीगोंदा या शेजारच्या तालुक्यातूनही गणेश मूर्ती खरेदीसाठी मंडळांचे कार्यकर्ते व ग्रामस्थ येत असल्याने व गतवर्षी शेवटच्या क्षणी मूर्ती कमी पडल्याने यावेळी विक्रेत्यांनी अधिक मूर्ती विक्रीसाठी आणल्या होत्या. त्यातच परप्रांतीय मूर्तीकारांनी शहर परिसरात तसेच फलके मळा येथेही तात्पुरते कारखाने टाकून मोठमोठ्या मूर्ती विक्रीसाठी उपलब्ध केल्याने व त्यांच्याकडील मूर्ती तुलनेने स्वस्त असल्याने शहरातील अनेक विक्रेत्यांकडे मूर्ती शिल्लक राहिल्या.
