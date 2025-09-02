शिरूर शहरात मिरवणूक
शिरूर, ता. २ : आंदोलनाला यश आल्याचा जल्लोष शिरूरकरांनी गुलाल उधळून केला. शिवरायांसह जरांगे यांच्या प्रतिमेची वाद्यांच्या गजरात शहरातून मिरवणूक काढण्यात आली. यावेळी ‘एक मराठा लाख मराठा’च्या गर्जनांनी कार्यकर्त्यांनी परिसर दणाणून सोडला. शिरूरकरांनी बाजार समितीच्या आवारातील शिवरायांच्या पुतळ्याजवळ जमून जल्लोष केला. यावेळी शिवरायांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण केला. सकल मराठा समाज संघटना, मराठा महासंघ, श्रीराम सेनेसह परिसरातील विविध संस्था- संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी भगवे झेंडे नाचवीत, गुलाल उधळीत जल्लोष केला.
