शिरूरला जलकुंभामध्ये गुलाबपाणी, पाकळ्या
शिरूर, ता. ५ : शिरूर नगर परिषद व पोलिस प्रशासनाने गणेश विसर्जन मिरवणूक व त्या अनुषंगाने करावयाच्या व्यापक उपाययोजनांची जय्यत तयारी केली असून, गणेश मुर्ती विसर्जनासाठी नदीकिनारी कृत्रिम हौद, तर शहरात ठिकठिकाणी जलकुंभ लावले आहेत. जलकुंभामध्ये गुलाबपाणी आणि फुलांच्या पाकळ्या टाकल्या आहेत.
उपविभागीय पोलिस अधिकारी प्रशांत ढोले, नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील, शिरूरचे पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे, सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक करांडे यांनी विविध मंडळाचे पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांसह विसर्जन मिरवणूक मार्गाची पाहणी केली. विसर्जन मार्गातील छोटे- मोठे खड्डे डांबरीकरणाने व सिमेंट कॉंक्रीटने बुजविण्यात आले असून, विसर्जन मार्गात येणारी झुडपे काढून टाकताना मोठ्या झाडांच्या फांद्या काही ठिकाणी छाटल्या आहेत. शहरातील काही संवेदनशील क्षेत्रांची पाहणी केली असून, त्या ठिकाणी अधिकचा पोलिस बंदोबस्त लावला जाणार असल्याची माहिती उपविभागीय पोलिस अधिकारी ढोले यांनी दिली. विसर्जन मार्गावरील प्रत्येक चौकात दोन, प्रत्येक गणेश मंडळासोबत दोन व मुख्य मिरवणुकीसोबत वीस ते पंचवीस, असे मिळून शंभर पोलिसांमार्फत विसर्जन मिरवणुकीचे संयोजन केले जाईल. बंदोबस्तकामी गृहरक्षक दलाच्या जवानांचीही मदत घेतली जाणार असल्याचे पोलिस निरीक्षक केंजळे यांनी सांगितले. विसर्जन मार्गावर सीसीटीव्ही यंत्रणा लावली असून, मुख्य चौकात बॅरिकेटींग लावून गर्दीचे नियोजन केले जाईल, असे ते म्हणाले.
विसर्जन मिरवणुकीसाठी नगर परिषदेने शनीमंदिराजवळील घाटाची स्वच्छता केली असून, नदीकिनारी संरक्षक कुंपण उभारले असल्याची माहिती मुख्याधिकारी पाटील यांनी दिली. या ठिकाणी पुरेशी प्रकाश व्यवस्था केली असून, नदीकिनारी कृत्रिम हौद उभारला आहे. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवाच्या संकल्पनेला चालना देण्यासाठी शनिमंदिर घाट, दशक्रिया विधी घाट व रयत शाळेच्या मैदानावर आणि उपनगरांत काही ठिकाणी जलकुंभ लावले असल्याची माहिती त्यांनी दिली. निर्माल्य संकलनाची व्यवस्थाही नदीकिनारी केली आहे. नगर परिषदेमार्फत गणेश मूर्ती संकलन हा उपक्रम राबविण्यात येणार असून, या उपक्रमात सहभागी होणाऱ्या मंडळांना, घरगुती गणेश मूर्ती दान करणाऱ्या परीवारांना ‘पर्यावरण दूत’ प्रमाणपत्र देऊन गौरविण्यात येणार आहे.
मूर्तीदान उपक्रमांतर्गत शिरूर नगर परिषद व टोफे होमो फूड डिलिव्हरी ॲप यांच्या माध्यमातून विसर्जन मिरवणुकीसाठी मोफत वाहन उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. छोटा टेम्पोच्या मागील भागात फुलमाळांनी सुशोभित केलेल्या या वाहनाचे आज मुख्याधिकारी प्रीतम पाटील व नगरसेवक संदीप गायकवाड यांच्या हस्ते पूजन करण्यात आले. हे वाहन सर्व गणेश मंडळांसाठी व घरगुती गणपतींसाठी मोफत उपलब्ध असेल. पर्यावरणपूरक मिरवणूक काढणाऱ्या मंडळाला प्राधान्य दिले जाईल, असे नगर परिषदेतर्फे कळविण्यात आले आहे.
