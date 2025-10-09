शिरूरमधील तरुणाच्या खूनप्रकरणी दोघांना अटक
शिरूर, ता. ९ : शिरूर बाह्यवळाजवळ बुधवारी (ता. ९) सायंकाळी झालेल्या संतोष मारूती ढोबळे (वय २०, रा. वाडा कॉलनी, शिरूर) या तरुणाच्या खूनप्रकरणाची उकल करण्यात शिरूर पोलिस ठाण्याच्या गुन्हे शोध पथकाला यश आले. जुन्या भांडणाच्या कारणावरून झालेल्या या खूनप्रकरणी दोघांना गुरुवारी अटक केली.
संतोष ढोबळे याचे वडील मारुती किसन ढोबळे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिरूर पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवून बुधवारी रात्री उशिरा सचिन विलास मांबडवाड (वय २४, रा. सिद्धार्थनगर, शिरूर) व यश ऊर्फ श्रेयश महेश मांदीलकर (वय २०, रा. साईनगर, शिरूर) यांच्यासह एका अल्पवयीन मुलाला ताब्यात घेतले होते. चौकशीत त्यांनी खुनाची कबुली दिल्यानंतर दोघांना अटक केली
संतोष ढोबळे हा टेम्पोचालक असून, बुधवारी दुपारी एकच्या सुमारास मांबडवाड व मांदीलकर यांच्यासह मित्रांचा फोन आल्यानंतर तो वडीलांना सांगून टेम्पो घेऊन शिरूर बाह्यवळणाला मित्रांकडे गेला होता. दरम्यान, सायंकाळी साडेपाचच्या सुमारास गंगानगर परिसरातील एका शेताच्या सिमाभिंतीजवळ झाडीत त्याचा छिन्नविछिन्न अवस्थेतील मृतदेह आढळला. तांत्रिक विश्लेषण करून पोलिसांनी रात्री उशिरा हल्लेखोरांना ताब्यात घेतले. कसून चौकशी केल्यानंतर त्यांनी खुनाची कबुली दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.