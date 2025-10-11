शिरूरमध्ये एकाच घरात राहणाऱ्यांची नावे वेगवेगळ्या प्रभागांत
शिरूर, ता. ११ : येथील एकाच कुटुंबातील आणि एकाच घरात राहणाऱ्या सदस्यांची नावे वेगवेगळ्या प्रभागांत...प्रभागाच्या प्रारूपातील आणि प्रत्यक्ष मतदार यादीतील मतदार संख्येत मोठी तफावत...एका प्रभागात चौदाशे मतदार, तर एखादा प्रभाग चक्क चार ते साडेचार हजार मतांचा...मतदारांच्या नावांची इतर प्रभागांत अदला- बदल अन् अनेक मतदारांची नावेच गायब...शिरूर नगर परिषद निवडणुकीसाठी जाहिर झालेल्या मतदार यादीच्या प्रारूपात मोठ्या प्रमाणात घोळ असल्याचे समोर आले असून, सुमारे आठ ते दहा हजार मतदारांची नावे त्यांचा मूळ प्रभाग सोडून इतरत्र घुसडविण्यात आल्याने मतदार यादीविषयी सर्वसामान्य मतदारांत मोठा रोष निर्माण झाला आहे.
शिरूर नगर परिषद निवडणूकीसाठी १२ प्रभागांतील २४ जागांसाठीचे आरक्षण बुधवारी (ता. ८) जाहिर झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी नगर परिषद प्रशासनाकडून प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध करण्यात आली. निवडणुकीचे मैदान गाजविण्यासाठी सज्ज असलेल्या इच्छुकांबरोबरच सजग व सुजाण नागरीकांनी या यादीची पडताळणी केली असता अनेक मोठे घोळ समोर आले. गेले दोन- तीन दिवस शहर व परिसरात मतदार यादीच्या या घोळावरून उलट- सुलट चर्चा होत आहेत. याबाबत नगर परिषद प्रशासनाकडे अनेकांनी धाव घेत हे घोळ निदर्शनास आणून दिले असता प्रशासकीय पातळीवरून हात झटकण्यात आल्याच्या तक्रारी नागरीकांनी केल्या आहेत. जवळपास सर्वच प्रभागातील मतदार याद्यांमध्ये मोठ्या तफावती असून, अनेक प्रभागातील मतदारांची नावे इकडे- तिकडे झाली आहेत. एका कुटुंबातील आणि एकाच घरात राहणाऱ्या एकत्र कुटुंबातील मतदारांची नावेही वेगवेगळ्या प्रभागात समाविष्ट केल्याचे चित्र आहे. एक ते आठ क्रमांकाच्या प्रभागातील मतदारांच्या नावांत मोठ्या प्रमाणात अदला- बदली झाली असून, प्रभाग क्रमांक आठ मधील सुमारे पन्नास टक्क्यांहून अधिक मतदान इतर प्रभागांच्या मतदार यादीत गेले आहे. सुमारे तीन हजारांच्या आसपास मतदार असलेला हा प्रभाग बाराशे मतांवर आला आहे.
प्रारूप मतदार यादीवर सोमवारपर्यंत (ता. १३) हरकती नोंदविता येणार असून, मोठ्या प्रमाणात हरकती नोंदविल्या गेल्यास प्रशासनाची डोकेदुखी वाढणार आहे. यातून निवडणूक प्रक्रिया पुढे मागे होण्याची भीतीदेखील वर्तविली जात आहे. शिवाय हरकत घेताना संबंधित मतदाराला आपण ज्या प्रभागात वास्तव्यास आहोत, त्याबाबतचा पुरावा जोडणे बंधनकारक असल्याने दोन दिवसांत (त्यात रविवार हा सुटीचा दिवस) ही कागदपत्रे जमा करणे देखील सर्वसामान्य मतदारांना जिकिरीचे होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर खास बाब म्हणून शिरूर नगर परिषद क्षेत्रातील प्रारूप मतदार यादीवर हरकतीसाठीची मुदत वाढवून मिळावी, अशी आग्रही मागणी विविध संस्था- संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केली आहे. काही भागांतून निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा पवित्रा देखील घेतला जात आहे.
शिरूर नगर परिषद निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध झाली असून, कुठल्याही मतदाराचे नाव या यादीनुसार चुकीच्या प्रभागात नोंदविले गेल्याचे आढळून आल्यास संबंधित मतदाराने स्वतःच्या नावाच्या दुरुस्तीसाठी नमुना अ किंवा तक्रारदाराने इतरांच्या नावाच्या दुरुस्तीसाठी नमून ब फॉर्मविहित रहिवासी पुराव्यासोबत सोमवारपर्यंत (ता. १३) दाखल करावेत. आपापल्या भागातील मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी तसेच पर्यवेक्षक यांच्याशीही मतदार यादी संदर्भातील सूचना व हरकतींबाबत संपर्क करू शकता.
- प्रीतम पाटील, मुख्याधिकारी, शिरूर नगर परिषद
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.