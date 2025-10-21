शिरूरमध्ये धारिवाल परिवाराकडून मिठाई वाटप
शिरूर, ता. २१ : येथील धारिवाल परिवाराकडून दिवाळीनिमित्त शहरातील विविध भागात मिठाईचे वाटप करण्यात आले. शहर व परिसरातील सुमारे पाच हजारांपेक्षा जास्त नागरिकांना धारिवाल व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घरोघर जाऊन मिठाईचे पुडे देत दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या.
दिवाळीचा सण साजरा करत असताना आपल्या परिसरातील गोरगरीब बांधवांची, वंचित घटकांचीही दिवाळी गोड व्हावी या हेतूने धारिवाल कुटुंबीयांनी ५० वर्षांपूर्वी मिठाई वाटपाचा हा उपक्रम सुरू केला. माजी नगराध्यक्ष (स्व.) माणिकचंद धारिवाल यांनी सुरू केलेला हा उपक्रम त्यांचे चिरंजीव व उद्योगपती (स्व.) रसिकलाल धारिवाल यांनी पुढे चालविताना त्याला व्यापक स्वरूप दिले. त्यांची ही परंपरा त्यांचे पूत्र व शिरूर नगर परिषदेचे सभागृह नेते प्रकाश धारिवाल हे चालवीत असून, आता युवा नेते आदित्य धारिवाल हे देखील गेल्या काही वर्षांपासून या उपक्रमात थेट सहभाग घेतात.
प्रकाश धारिवाल व आदित्य धारिवाल यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह शहरातील शांतिनगर, सिद्धार्थनगर, इंदिरा नगर, सय्यदबाबा नगर, बी. सी. हाउसिंग सोसायटी, हल्दी मोहल्ला, मदारी मोहल्ला या परिसरात फिरून नागरिकांना दिवाळीच्या शुभेच्छा दिल्या. तसेच, घरोघर मिठाईचे बॉक्स देऊन तोंड गोड केले, अशी माहिती श्री शिवसेवा मंडळ ट्रस्टचे विश्वस्त मनसुखलाल गुगळे यांनी दिली.
मिठाई वाटपप्रसंगी शिरूर शहर विकास आघाडीचे अध्यक्ष ॲड. सुभाष पवार, माजी नगराध्यक्ष रवींद्र ढोबळे, माजी उपनगराध्यक्ष जाकिरखान पठाण, युवा नेते किरण पठारे पाटील, उद्योजक प्रशांत शिंदे, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे शहर प्रमुख संजय देशमुख, शिरूर कुंभार समाजाचे अध्यक्ष योगेश जामदार, खिदमत फाउंडेशनचे अध्यक्ष हाजी असिफ शेख, विनोद धाडिवाल, प्रवीण दसगुडे, सुभाष गांधी, सुनील बोरा, अभिजित पाचर्णे, दादाभाऊ वाखारे, आबिद शेख, सचिन धाडिवाल, पैलवान अशोक पवार, हाफीज बागवान संतोष थेऊरकर, अविनाश घोगरे, संतोष शितोळे, अमोल चव्हाण, नीलेश पवार, सागर नरवडे, आशिष शिंदे, विशाल जोगदंड, दादाभाऊ लोखंडे, अमजद पठाण, तुषार जांभळे, मितेश गादिया आदी उपस्थित होते.
05777
