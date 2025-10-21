शिरूरला लक्ष्मीपूजनाचा शाही थाट
शिरूर, ता. २१ : दीपावलीच्या पावन पर्वातील महत्त्वाचा दिवस असलेल्या लक्ष्मीपूजनाचा आज शहरातील बाजारपेठेत शाही थाट होता. सराफी पेढ्या, कापड दुकानांतून लक्ष्मीपूजनाचा विशेष उत्साह दिसून आला. मोटार मार्केट देखील गर्दीने खचाखच भरल्याचे दिसून आले.
लक्ष्मीपूजनाचा मुहूर्त साधण्यासाठी व्यापारी पेढ्या, सराफी कट्ट्यांवर विशेष लगबग होती. दुपारी तसेच सायंकाळी साडेसहानंतर लक्ष्मीपूजनाचा मुहूर्त असल्याने त्या वेळेत मुहूर्तावर पूजाअर्चा करण्याकडे व्यापारी वर्गाचा विशेष कल होता. छोट्या दुकानांतून दुपारीच पूजा करून घरची पूजा करण्याकडे व्यावसायिकांचा कल होता. मात्र, बहुतांश मोठ्या दुकानदारांनी सायंकाळच्या मुहूर्तालाच पसंती दिली. त्यामुळे पाच कंदील चौक, आडत बाजार, कापड बाजार, सुभाष चौकातील सराफ कट्टा, रामआळी या व्यापारी पेठांतून सायंकाळी लक्ष्मीपूजनाची धूम दिसून आली.
कापड बाजारातील दुकानांतून शाही लक्ष्मीपूजनाचा थाट दिसून आला तर सराफी पेढ्यादेखील लक्ष्मीपूजनाने आणखी लखलखल्या होत्या. कापड दुकानांमध्ये गादी पूजन तर सराफी पेढ्यांतून सोन्या-चांदीच्या नाण्यांची, दागिन्यांची पूजा बांधली होती. व्यापारी कुटुंबातील अबालवृद्ध बहुतेक ठिकाणी लक्ष्मीपूजनाच्या सोहळ्यात सहभागी झाले होते. ठिकठिकाणी आरती करून लक्ष्मीपूजनाची सांगता झाली. लक्ष्मीपूजनानंतर सर्वत्र फटाक्यांची आतषबाजी करण्यात आली. ही आतषबाजी रात्री उशिरापर्यंत सुरू होती. घरगुती लक्ष्मीपूजनातही विशेष उत्साह होता. बहुतेक ठिकाणी सायंकाळी पूजाअर्चा करण्यात आली. पूजेवर लक्ष्मीच्या मूर्तीसह, पैसे, दागदागिने, केरसुणी यांची लाह्या-बत्तासे व फुले वाहून पूजा करण्यात आली.
मोटार बाजारात विशेष धूम
शहरातील मोटार बाजारात लक्ष्मीपूजनाची विशेष धूम दिसून आली. जीएसटी दरातील कपातीमुळे बहुतेक सर्व आणि त्यातही चारचाकी मोटारींच्या किमतीत मोठी घसरण झाली असून, त्याचा उत्साही परिणाम मोटार बाजारांत दिसून आला. शहर व परिसरात जवळपास सर्वच कंपन्यांच्या मोटारींची शोरूम्स असून, तेथे मोटार ग्राहकांची दिवसभर उत्स्फूर्त गर्दी दिसून आली. मारुतीचे शोरूम असलेल्या बोऱ्हाडे मळ्यातील महालक्ष्मी ॲटोमोटीव्हच्या परिसराला जत्रेचे स्वरूप आले होते. ग्रामीण भागातील या शोरूममधून तब्बल १६५ मोटारी विकल्या गेल्या असल्याची माहिती महालक्ष्मीचे कार्यकारी संचालक विवेक सरोदे यांनी दिली.
शिरूर : शहरातील बाजारपेठेत गादीपूजनानंतर झालेल्या आरतीसाठी सहभागी अबालवृद्ध .
