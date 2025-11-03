शिरूर ग्रामीण रुग्णालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’
नितीन बारवकर
शिरूर, ता. ३ : भव्य आणि अद्ययावत इमारत, तरीही स्टाफ अपुरा... चार मेडिकल ऑफिसर नेमणुकीस पण वैद्यकीय अधीक्षकाचे पद मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून रिक्त... सर्व प्रकारच्या औषधे - गोळ्या उपलब्ध असल्याचे फलक झळकताना प्रत्यक्षात मात्र अनेक रुग्णांना बाहेरची औषधे घेण्याचा सल्ला दिला जातो... शिरूरच्या ग्रामीण रुग्णालयात चांगल्या रूग्णसुविधांचा दावा केला जात असला तरी अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गाबाबत मात्र ‘आओ जाओ घर तुम्हारा’ अशीच स्थिती आहे...
शिरूर तालुक्याच्या ग्रामीण भागासह जवळच्या श्रीगोंदे व पारनेर तालुक्यातील अनेक गावांतील रुग्णांचे उपचाराचे हक्काचे ठिकाण असलेल्या शिरूरच्या ग्रामीण रुग्णालयात दैनंदिन सरासरी तीनशे ते चारशे रुग्णांची तपासणी केली जाते, असे सांगण्यात आले. त्यासाठी दररोज सकाळी नऊ ते साडेबारा आणि सायंकाळी चार ते पाच यावेळेत ओपीडी सुरू असल्याचे फलक लावले आहेत. प्रत्यक्षात सोमवारी (ता. ३) सकाळी नऊपासून ग्रामीण रुग्णालयात प्रत्यक्ष उपस्थित राहून पाहणी केली असता दोनच मेडिकल ऑफिसर सर्व रुग्णसेवा सांभाळत होते. या रुग्णालयासाठी अधिकारी व कर्मचारी मिळून २८ चा स्टाफ मंजूर आहे. मात्र, वैद्यकीय अधीक्षक, कार्यालयीन अधीक्षक, डेंटल असिस्टंट व अधिपरिचारिका या महत्त्वाच्या पदासह कक्ष सेवक, शिपाई ही पदे रिक्त आहेत.
कर्मचारी संख्या कमी असली तरी रुग्णांना आम्ही परत जाऊ देत नाही. कंत्राटी कामगारांसह एकमेकांची कामे सांभाळत नेमून दिलेल्या वेळेत रुग्णसेवा देत असतो. गोळ्या-औषधांचा कुठलाही तुटवडा नाही. जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. सचिन धस यांच्याकडे पाबळच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रासह या रुग्णालयाचा अधिभार आहे. हा अतिरिक्त चार्ज असून, लवकरच कायमस्वरूपी अधीक्षक मिळतील.
- डॉ. तुषार पाटील, वैद्यकीय अधिकारी, शिरूर ग्रामीण रुग्णालय
माझ्या मुलीच्या दोन्ही हातांवर पुरळ उठल्याने मी तिला घेऊन ग्रामीण रुग्णालयात आलो होतो. तेव्हा तपासून हे व्हायरल असल्याचे सांगितले व बाहेरून मेडिकलामधून पावडर घ्या व ती हातांवरील पुरळांवर लावा, असा सल्ला दिला.
- दीपक म्हासरे, रुग्णाचे वडील
