तहसीलदार कार्यालयाला शिरूरमध्ये ठोकले टाळे
शिरूर, ता. ३ : शिरूर तालुक्यात बिबट्यांच्या मानवावरील हल्ल्यात वाढ झाली असताना आणि १५ दिवसांत तीनजणांना बिबट्याच्या हल्ल्यात जीव गमवावे लागूनही शासन स्तरावर गांभीर्य पाळले जात नसल्याच्या निषेधार्थ तालुक्यातील विविध संस्था - संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी घोषणाबाजी करत सोमवारी (ता. ३) तहसीलदार कार्यालयाला टाळे ठोकले.
जयहिंद सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष नीलेश वाळूंज, राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष नितीन थोरात, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे तालुका संघटक अविनाश घोगरे, सामाजिक कार्यकर्ते प्रीतेश फुलडाळे, शिवपाणंद रस्ते कृती समितीचे तालुका संघटक विजय शेलार, आमदाबादचे माजी सरपंच बबनराव थोरात यांच्यासह परिसरातील कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांच्या दालनासमोर ठिय्या देत घोषणाबाजी केली. पोलिस उपनिरीक्षक राहुल भागवत, पोलिस उपनिरीक्षक गोविंद खटिंग, पोलिस उपनिरीक्षक माधुरी झेंडगे, पोलिस हवालदार विनोद काळे व सचिन गोरे यांनी आंदोलकांना टाळे लावण्यापासून परावृत्त करण्याचा प्रयत्न केला. त्यातून आंदोलक आणि पोलिसांची बाचाबाची झाली. अखेर कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांच्या दालनासमोर ठिय्या दिला.
रास्ता रोको करून सामान्य जनतेला वेठीस धरण्यापेक्षा बिबट हल्ल्याच्या गंभीर व जीवघेण्या समस्येवर मौन बाळगून बसलेल्या शासन प्रतिनिधींना वेठीस धरण्यासाठी प्रशासनाचे प्रमुख म्हणून आम्ही तहसीलदारांच्या दालनाला टाळे ठोकले असल्याचे नीलेश वाळूंज यांनी सांगितले.
