शिरूरमध्ये दोनच अर्ज दाखल
शिरूर, ता. १९ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या मुदतीला तीन दिवस उलटल्यानंतरही एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नव्हता. आता उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी तीनच दिवसांचा कालावधी उरला असतानाही सोमवारी दिवसभरात पंचायत समिती निवडणुकीसाठी केवळ दोनच उमेदवारी अर्ज दाखल झाले; तर जिल्हा परिषदेसाठी एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही.
शिरूर तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या सात व पंचायत समितीच्या १४ जागांसाठी निवडणूक होत असून, जवळपास सर्वच गट व गणांत मोठी चुरस आहे. कुठल्याही पक्षाने आपले उमेदवार जाहीर केलेले नसताना अनेक गट- गणांत स्वयंघोषित नेत्यांनी उमेदवारी गृहित धरून गेल्या महिनाभरापासूनच प्रचाराची राळ उडवून दिली होती. शुक्रवारपासून (ता. १६) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरवात झाली. मात्र, सुरवातीच्या दोन दिवसांत एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झाला नाही. रविवारी सुटीचा दिवस उलटल्यानंतर सोमवारी चा दोनच उमेदवारी अर्ज दाखल झाले. आता उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी दोनच दिवसांचा कालावधी उरला असल्याने उद्या (ता. २०) व बुधवारी (ता. २१) विक्रमी संख्येने उमेदवारी अर्ज दाखल होतील, असा अंदाज वर्तविला जात आहे.
शिरूर तहसीलदार कार्यालयात उमेदवारी अर्ज स्वीकारले जात असून, जिल्हा परिषदेचे सात गट व पंचायत समितीच्या १४ गणांसाठी स्वतंत्र टेबलांची व्यवस्था केली असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा प्रांताधिकारी विठ्ठल जोशी यांनी दिली. निवडणूक आयोगाने घालून दिलेल्या आदर्श आचारसंहितेचे काटेकोर पालन करूनच सर्व उमेदवारांनी आपले उमेदवारी अर्ज दाखल करावेत व पुढे निवडणुकीला सामोरे जावे, असे आवाहन सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा तहसीलदार बाळासाहेब म्हस्के यांनी केले आहे. सोमवारअखेर १२० उमेदवारी अर्जांची विक्री झाली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
