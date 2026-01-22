महागणपतीच्या गाभाऱ्यात दरवळला सुगंध
शिरूर, ता. २२ : रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) येथील महागणपती मंदिरात ‘गणेश जयंती’ साजरी करण्यात आली. या निमित्ताने श्री क्षेत्र रांजणगाव गणपती देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने मंदिराला विविध रंगी फुलांची सजावट करण्यात आली आहे. देवस्थान ट्रस्टतर्फे सोमवारी (ता. १९) ते शुक्रवारी (ता. २३) या कालावधीत विविध धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.
गणेश जयंतीनिमित्त आज पहाटे पाच वाजता ‘श्रीं’चा अभिषेक झाल्यानंतर मंदिर भाविकांना दर्शनासाठी खुले करण्यात आले. दर्शनासाठी भाविकांनी गर्दी केली होती. सकाळी सात वाजता मंदिरात देवस्थान ट्रस्टचे मुख्य विश्वस्त ओमकार, रूपाली देव यांच्या हस्ते गणेशयाग विधी झाला. दुपारी बारा वाजता धाकटे देव घराणे यांच्या हस्ते महापूजा झाली. त्यानंतर पालखीचे उत्तरद्वार यात्रेसाठी प्रस्थान झाले. रांजणगाव येथील श्री महागणपती भजनी मंडळ यांचा भजनाचा कार्यक्रम झाला. सायंकाळी सहा वाजता मुख्य विश्वस्त देव यांच्या हस्ते महापूजा झाली. रात्री नऊ ते ११ या वेळेत अवधूत चक्रांकित महाराज आळंदीकर यांचे हरिकीर्तन पार पडले. गणेश जयंतीनिमित्त भाविकांसाठी देवस्थान ट्रस्टच्या वतीने सुलभ दर्शन व्यवस्था, खिचडी प्रसाद, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या होत्या. तसेच, रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक महादेव वाघमोडे यांनी चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवला होता.
यावेळी देवस्थान ट्रस्टच्या अध्यक्षा स्वाती पाचुंदकर, उपाध्यक्ष संदीप दौंडकर, सचिव डॉ. तुषार पाचुंदकर, खजिनदार विजय देव, उद्योजक दत्तात्रेय पाचुंदकर, व्यवस्थापक बाळासाहेब गोऱ्हे, हिशेबनीस संतोष रणपिसे, जनसंपर्क अधिकारी रमाकांत शेळके, देवस्थान कर्मचारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
