शिरूर जिल्हा दिवाणी न्यायालयाचे लोकार्पण
शिरूर, ता. २७ : ‘‘न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या ग्रामीण भागातील पक्षकारांना जलद व स्वस्तात न्याय मिळवून देण्याचे न्यायव्यवस्थेचे स्पष्ट धोरण असून, त्यादृष्टीने न्यायव्यवस्था लोकांच्या आणखी जवळ आणण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत, शिरूरमधील जिल्हा न्यायालयातून प्राधान्याने हेच धोरण राबविले जाणार असून, जिल्हास्तरीय न्यायासाठी जिल्ह्याचा ग्रामीण परिसर स्वयंपूर्ण करण्याला प्राधान्य देणार आहे,’’ असे मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश संदीप मारणे यांनी सांगितले
येथील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय आणि दिवाणी न्यायालयाचे उद्घाटन मारणे यांच्या हस्ते झाले. त्यावेळी ते बोलत होते.
मारणे म्हणाले की, जिल्हास्तरीय न्यायाबाबत पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील सर्वच तालुके स्वयंपूर्ण करण्याबाबत न्यायव्यवस्थेकडून प्रयत्न चालू आहेत. बारामती, वडगाव मावळ, इंदापूर, जुन्नर, खेड या तालुक्यांनंतर आता पिंपरी-चिंचवड व शिरूरमध्ये जिल्हा न्यायालय होत असून, ग्रामीण जनतेला वरिष्ठ स्तरीय न्यायाबाबत स्वयंपूर्ण करण्याच्या दृष्टीने न्यायव्यवस्थेने पुढचे पाऊल उचलले आहे.
‘‘सामान्यांना न्याय सहज उपलब्ध झाला पाहिजे, असे सर्वोच्च न्यायालयाचेही स्पष्ट निर्देश असून, त्यादृष्टीने तळागाळातील न्यायव्यवस्था आणखी सक्षम करण्यासाठी सर्वच स्तरांवर प्रयत्न चालू आहेत, असे न्यायाधीश डॉक्टर यांनी सांगितले.
शिरूर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. उदय सरोदे यांनी उपस्थितांचे स्वागत केले. या सोहळ्याचे निमंत्रक जिल्हा न्यायाधीश महेंद्र महाजन यांनी प्रास्तविक केले. न्यायाधीश एम. के. कोठुळे व न्यायाधीश एस. एन. रतकंठवार यांनी सूत्रसंचालन केले. शिरूर न्यायालयाचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुरेश पोळ यांनी आभार मानले.
उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश डॉक्टर, महाराष्ट्र व गोवा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष हर्षद निंबाळकर, माजी अध्यक्ष राजेंद्र उमाप, सदस्य विठ्ठल कोंडे-देशमुख, अहमदखान पठाण, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संदीप पवार, शिरूर न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश जे. ए. झारी आदी यावेळी उपस्थित होते.
शिरूरला जिल्हा न्यायालय झाल्याने महत्वाच्या खटल्यांचे कामकाज येथेच चालण्याबरोबरच सर्वसामान्यांना सुलभ, कार्यक्षम पद्धतीने व जलदगतीने वेळेत न्याय मिळण्यासाठी हे न्यायालय उपयुक्त ठरेल. शिरूर न्यायालयाच्या निकालानंतर अपिलासाठी पुण्याला जावे लागणार नाही. सध्या या न्यायालयात १२ कोर्टरूम असून, आणखी एक जिल्हा न्यायाधीशपद लवकरच मंजूर होईल.
- न्यायाधीश संदीप वि. मारणे, उच्च न्यायालय, मुंबई.
