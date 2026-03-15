रांजणगावच्या उपसरपंचपदी शोभा शेळके

शिरूर, ता. १५ : रांजणगाव गणपती (ता. शिरूर) ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी शोभा रमेश शेळके यांची बिनविरोध निवड झाली.
इतर ग्रामपंचायत सदस्यांनाही पदाची संधी मिळावी, या उद्देशाने श्रीकांत पाचुंदकर यांनी उपसरपंचपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे या रिक्तपदासाठी सरपंच सुवर्णा वायदंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली निवडणूक घेण्यात आली. यावेळी शोभा शेळके यांचा एकमेव अर्ज दाखल झाल्याने त्यांची उपसरपंचपदी बिनविरोध निवड झाल्याचे जाहीर करण्यात आले. ग्रामपंचायत अधिकारी गंगाधर दादासाहेब देशमुख यांनी या निवडणुकीकरिता निवडणूक निरीक्षक अधिकारी म्हणून काम पाहिले. निवडीनंतर नवनिर्वाचित उपसरपंच शोभा शेळके यांचा आंबेगाव - शिरूर मतदारसंघाचे राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे अध्यक्ष मानसिंग पाचुंदकर यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी ज्योती पाचुंदकर, महेश फंड आदी यावेळी उपस्थित होते.
