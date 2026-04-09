शिरूरमध्ये दोघांकडून गावठी पिस्तूल जप्त

शिरूर, ता. ८ : दहशतवादविरोधी शाखेच्या (एटीबी) पथकाने बुधवारी (ता. ८) सकाळी साडेआठच्या सुमारास शिरूर शहरातील सतरा कमानीच्या पुलाजवळ दोघांना ताब्यात घेऊन त्यांच्याकडून एक गावठी बनावटीचे सुमारे पन्नास हजार रुपये किमतीचे पिस्तूल जप्त केले.
याबाबत दहशतवादविरोधी शाखेचे पोलिस अंमलदार ओंकार लालासाहेब शिंदे यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, सुमीत वसंत शेळके (वय २०, रा. शेळके वस्ती, पळवे, ता. पारनेर, जि. अहिल्यानगर) व साजिद रफीक खान (वय ३०, रा. मंगलमूर्ती नगर, शिरूर) यांच्याविरूद्ध बेकायदा अग्निशस्त्र बाळगल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे. दहशतवादविरोधी शाखेतील सहायक फौजदार एम. व्ही. गायकवाड व व्ही. एस. गव्हाणे, पोलिस हवालदार एन. बी. कदम, आर. आर. जाधव, एस. बी. शेख व जे. बी. मुळीक हे शिरूर परिसरात गस्त घालीत असताना सतरा कमानीच्या पुलाजवळ दोन तरुणांमध्ये गावठी पिस्तूल विक्रीचा बेकायदा व्यवहार होणार असल्याची माहिती समजली. त्यानुसार शिरूर पोलिस ठाण्यातील उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण, एन. टी. पिसाळ यांच्या मदतीने त्यांनी परिसरात सापळा लावला. सकाळी साडेआठच्या सुमारास सुमीत शेळके व साजिद शेख हे त्याठिकाणी संशयास्पदरित्या बोलताना आढळले. पोलिसांनी त्यांच्याकडे विचारपूस करताच दोघांनीही घटनास्थळाहून पळ काढला. पोलिस पथकाने पाठलाग करून त्यांना पकडले. त्यावेळी शेळके यांच्या कंबरेला पिस्तूल आढळून आले. ते पोलिसांनी जप्त केले. पोलिसांनी केलेल्या चौकशीत साजिद खान यानेच पिस्तूल दिल्याचे त्याने सांगितले.
