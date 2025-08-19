सासवडमध्ये पशुवैद्यकीय अधिकाऱ्याची मागणी
सासवड, ता. १९ : सासवड (ता. पुरंदर) येथील शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्यात गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून पशुवैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध नसल्याने शेतकरी अडचणीत आले आहेत. सध्या लम्पी आणि लाळ खुरकत यांसारख्या रोगांचा प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे. यावर तातडीने उपाययोजना करावी, अशा मागणीचे निवेदन माजी नगरसेवक नंदकुमार व शेतकऱ्यांनी
माजी आमदार संजय जगताप आणि भाजपचे जिल्हाध्यक्ष शेखर वढणे यांच्याकडे दिले.
सध्या पुरंदर तालुक्यात लम्पी रोगाने अनेक जनावरांना ग्रासले आहे. त्यामुळे काही ठिकाणी जनावरे दगावली आहेत. त्यातच आता लाळ खुरकत रोगाचाही प्रादुर्भाव सुरू झाल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. अशा संकटकाळात सरकारी दवाखान्यात पशुवैद्यकीय कर्मचारी उपलब्ध नसल्याने शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय होत असल्याचे जगताप यांनी सांगितले.
या निवेदनात, सरकारी दवाखान्यात तातडीने पशुवैद्यकीय अधिकारी उपलब्ध करून देण्याची, तसेच लम्पी आणि लाळ खुरकत या रोगांवर आवश्यक औषधे व लसींचा साठाही दवाखान्यात उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. यावेळी भाजपचे तालुका सरचिटणीस डॉ. संदीप नवले आणि सागर जगताप उपस्थित होते.
याबाबत पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांना भेटून पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि औषधांचा प्रश्न सोडवला जाईल, असे आश्वासन माजी आमदार जगताप यांनी दिले.
