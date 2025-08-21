शिवाजी पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी नंदकुमार सागर बिनविरोध

सासवड, ता. २१ : सासवड (ता. पुरंदर) येथील श्री शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळ पतसंस्थेच्या अध्यक्षपदी प्राचार्य नंदकुमार सागर, उपाध्यक्षपदी पांडुरंग जाधव आणि मानद सचिव पदासाठी हनुमंत पवार यांची निवड झाली. पतसंस्थेच्या २०२५-२०३० या कालावधीसाठी बुधवारी (ता. २०) पुणे येथील जिल्हा उपनिबंधक कार्यालय (पुणे ग्रामीण) येथे प्राधिकृत अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक प्रकाश जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक संपन्न झाली. या तीनही पदासाठी प्रत्येकी एक अर्ज आल्याने जगताप यांनी बिनविरोध निवडी जाहीर केल्या.
यानंतर नवनिर्वाचित पदाधिकारी व संचालक मंडळाचा जिल्हा उपनिबंधक जगताप यांसह शिक्षण संस्थेच्या अध्यक्षा आनंदी जगताप, सचिव व माजी आमदार संजय जगताप, जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष डॉ. दिगंबर दुर्गाडे यांनी सत्कार करून शुभेच्छा दिल्या.
याप्रसंगी जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिरुद्ध देसाई, सरव्यवस्थापक संजय शितोळे, जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक वर्ग एक संजय पाटील, पुरंदर नागरीचे सरव्यवस्थापक अनिल उरवणे, जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयीन अधीक्षक संजय ससाणे, सहकारी अधिकारी श्रेणी एक सोनाली देसाई, सिद्धार्थ झांजे यांसह पतसंस्थेचे नवनिर्वाचित संचालक सतीश पिसाळ, विठ्ठल कदम, पांडुरंग दुर्गाडे, राजेंद्र जगताप, रमेश बोरावके, शहाजी जाधव, प्रिया गायकवाड, विद्या कारंडे, राजेंद्र जाधव, मोहन निगडे, जीवन कड, नितीन काकडे, व्यवस्थापिका श्रद्धा इभाड आदी उपस्थित होते.
05473, 05471, 05472
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.