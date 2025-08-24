पुणे
सासवड सोसायटीच्या अध्यक्षपदी जगताप
सासवड, ता. २४ : सासवड नगरपरिषद म्युनिसिपल को- ऑप क्रेडिट सोसायटीच्या अध्यक्षपदी सोपानराव जगताप यांची, तर उपाध्यक्षपदी काळूराम भोंडे यांची निवड झाली. निवडणूक निर्णय अधिकारी ए. एस. बागवान यांनी या निवडीची अधिकृत घोषणा केली. या निवडीनंतर नवनिर्वाचित अध्यक्ष जगताप आणि उपाध्यक्ष भोंडे यांचे संचालक मंडळातील सदस्यांनी अभिनंदन केले. या बैठकीला माजी अध्यक्षा सविता सुनील जगताप, माजी उपाध्यक्षा आशा भोंडे यांच्यासह मोहन चव्हाण, विकास राठोड, प्रमोद भोंडे, धनराज जाधव, ज्ञानेश्वर जगताप, राजेंद्र निरगुडे, राजेंद्र बोरावके, संगीता जाधव हे संचालक आणि इतर कर्मचारी उपस्थित होते.