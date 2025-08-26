दिवेतील तलावात बुडालेल्या तरुणाचा मृतदेह सापडला
सासवड, ता. २६ : पुरंदर तालुक्यातील दिवे गावातील एका तलावात बुडून बेपत्ता झालेल्या ३३ वर्षीय तरुणाचा मृतदेह बचाव पथकाला सापडला आहे.
अक्षय मुरलीधर खरात (रा. तळेगाव ढमढेरे, ता. शिरूर )असे या बुडून मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. ही घटना २४ ऑगस्ट रोजी सायंकाळी ५ च्या सुमारास घडली. एका व्यक्तीच्या तलावात बुडाल्याची माहिती ११२ द्वारे सासवड पोलिसांना होती. त्यानुसार सहायक पोलिस निरीक्षक वैभव सोनवणे यांनी तत्काळ पोलिस कर्मचाऱ्यांना घटनास्थळी पाठवून खातरजमा करण्याचे आदेश दिले. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन चौकशी केली असता, अक्षय खरात नावाचा तरुण पाण्यात बुडाल्याची माहिती त्यांना मिळाली. त्यानंतर तत्काळ भोईराज जल आपत्ती संघाचे अध्यक्ष उमाकांत तुकाराम गुजर यांना संपर्क साधण्यात आला. गुजर त्यांच्या सहकाऱ्यांसह तातडीने घटनास्थळी पोहोचले आणि त्यांनी शोधकार्य सुरू केले. अथक प्रयत्नांनंतर दि. २५ रोजी अक्षय खरात यांचा मृतदेह पाण्याबाहेर काढण्यात त्यांना यश मिळाले. या घटनेची नोंद सासवड पोलिस स्टेशनमध्ये अकस्मात मृत्यू म्हणून करण्यात आली आहे. या बचावात केलेल्या मदतीबद्दल भोईराज जल आपत्ती संघाचे अध्यक्ष उमाकांत गुजर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचा सासवड पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी यांनी प्रशस्तिपत्रक देऊन सन्मान केला.
