सासवडमध्ये डेंग्यू, हिवताप जनजागृती अभियान
सासवड, ता. ४ : गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर सासवड नगरपरिषद आणि पुरंदर पंचायत समितीच्या आरोग्य विभागाकडून गुरुवारी (ता. ४) शहरात डेंग्यू, हिवताप आणि चिकुनगुनिया प्रतिरोध जनजागृती अभियान राबवून नागरिकांना जलजन्य आणि कीटकजन्य आजारांपासून बचावासाठी उपाययोजनांची माहिती देण्यात आली.
सासवड नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण, जिल्हा हिवताप अधिकारी अपर्णा पाटील आणि तालुका आरोग्य अधिकारी विक्रम काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम पार पडला. ज्ञानदीप कौशल्य विकास संस्थेच्या विद्यार्थ्यांनी या अभियानात सहभाग घेत नागरिकांमध्ये स्वच्छता आणि आरोग्यदायी सवयींबाबत जागृती केली.
यावेळी विस्तार अधिकारी प्रकाश चवरे यांनी डेंग्यू, हिवताप आणि चिकुनगुनिया या रोगांची लक्षणे, उपचार आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची माहिती दिली. नागरिकांना घरातील आणि परिसरातील निरुपयोगी वस्तूंची योग्य विल्हेवाट लावण्याचे, डास उत्पत्तीची ठिकाणे नष्ट करण्याचे आणि आठवड्यातून एकदा ‘कोरडा दिवस’ पाळण्याचे आवाहन केले. या अभियानात पालिका आरोग्य प्रमुख प्रकाश तुळसे, समन्वयक राम कारंडे, ज्ञानदीपचे संस्थापक अध्यक्ष एम. डी. ढोबळे, प्राचार्या सोनाली कामठे उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.