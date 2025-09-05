सासवड येथे विसर्जन सोहळ्याची तयारी पूर्ण
सासवड, ता. ५: गेल्या अकरा दिवसांपासून सुरू असलेल्या गणेशोत्सवाची शनिवारी (दि. ६) सांगता होत आहे. यासाठी सासवड येथे विसर्जन सोहळ्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली आहे.
या वर्षी मे महिन्यापासूनच पाऊस झाल्याने कऱ्हा आणि चांबळी नद्या दुथडी भरून वाहत आहेत. सासवड नगरपालिकेने संगमेश्वर घाट, वटेश्वर मंदिर आणि सोपानदेव मंदिराच्या जवळच्या घाटांवर गणेश मूर्तींच्या विसर्जनासाठी हौद तयार केले आहेत. प्रदूषण टाळण्यासाठी नागरिकांनी या हौदांचा वापर करावा, असे आवाहन मुख्याधिकारी डॉ. कैलास चव्हाण यांनी केले आहे. तसेच, निर्माल्य गोळा करण्यासाठीही निर्माल्य कलशाची स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आली आहे.
गणेश विसर्जन सोहळ्यासाठी सासवड पोलिसांनी मोठा बंदोबस्त ठेवला आहे. यामध्ये एक पोलिस निरीक्षक, दोन सहायक पोलिस निरीक्षक, आठ पोलिस उपनिरीक्षक, ४५ पोलिस कर्मचारी आणि २१ होमगार्ड यांचा समावेश आहे. विसर्जन मिरवणुकीच्या मार्गावर आणि घाटांवर पुरेसा बंदोबस्त ठेवण्यात आला असल्याचे पोलिस निरीक्षक ऋषिकेश अधिकारी आणि गुप्त वार्ताचे रूपेश भगत यांनी सांगितले. महावितरणनेही विसर्जन सोहळ्यासाठी विशेष खबरदारी घेतली आहे. एक अधिकारी आणि १३ कर्मचारी नेमण्यात आले असून, विद्युत पुरवठ्याशी संबंधित कोणतीही समस्या उद्भवणार नाही याची काळजी घेतली जात असल्याचे महावितरणकडून सांगण्यात आले. दरम्यान, शुक्रवारी (दि. ५) रात्री शहरातील विविध १० मंडळांचे गणेश विसर्जन झाले.
" विसर्जन मिरवणूक वेळेवर सुरू करून वेळेत सोपवावी. पारंपरिक वाद्यांचा वापर करावा, फटाक्यांचा कमी वापर करावा आणि मंडळांनी स्वयंसेवक नेमून पोलिसांना सहकार्य करावे. डीजे, मद्यपान किंवा पूर्ववैमनस्यातून भांडणे काढू नयेत. नियमांचे उल्लंघन झाल्यास कारवाई केली जाईल."
- ऋषिकेश अधिकारी, पोलिस निरीक्षक सासवड
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.